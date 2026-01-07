El Supremo deniega que Ábalos comparezca mañana en la comisión del Senado

Ábalos, al igual que su hijo Víctor, serán uno de los llamados a declarar en la comisión del Senado Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha denegado la autorización solicitada por el Senado para que el exministro de Transportes José Luis Ábalos, que se encuentra en prisión preventiva, asista mañana, jueves, a la comisión de investigación abierta en la Cámara Alta sobre el caso Koldo.

El magistrado ha dictado un auto este miércoles en el que considera que, ante la «singular premura de la solicitud», no es posible otorgar dicha autorización, sin perjuicio de que el Senado vuelva a solicitarlo con tiempo suficiente «para que resulte posible la imprescindible audiencia previa de las partes».

Ábalos había sido llamado a declarar en el Senado por el PP, que tiene mayoría en la Cámara Alta, para explicar «cómo se financió la candidatura de Sánchez en las primarias, qué irregularidades hubo en esas primarias, qué se pactó con Otegi y el PNV, además de la moción de censura, y hasta dónde llegaba el sistema de mordidas construido por Cerdán».

El juez Puente alude a la solicitud presentada en enero del 2019 para la comparecencia del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y varios exconsejeros entonces acusados en la causa del procés, días antes de que se celebrase el juicio. Asimismo recuerda la necesidad de evitar que «el paralelo desarrollo» de una investigación judicial y otra parlamentaria sobre los mismos hechos —como sucede en el caso Koldo—, «pueda entorpecer, perturbar o provocar graves interferencias en la averiguación o enjuiciamiento de hechos de naturaleza potencialmente delictiva».

Además, el juez recuerda que la solicitud del Senado fue cursada el 30 de diciembre y llegó al Supremo el 2 de enero, y su causa judicial ya no se encuentra en fase de instrucción, al tener ya auto de procesamiento. Esto significa que no todos los días del año son hábiles para tomar decisiones respecto al procedimiento judicial; de modo que el primer día hábil para cursar la solicitud ha sido este miércoles, según el juez, que subraya que no se trata de una actuación urgente.