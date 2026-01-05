El Gobierno dice que hablará con Delcy e insiste en que la solución en Venezuela no puede imponerse por la fuerza

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, en una imagen de archivo. OLIVIER MATTHYS | EFE

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha indicado este lunes que el Gobierno hablará con Delcy Rodríguez, quien a priori será quien suceda a Nicolás Maduro al frente de Venezuela tras su detención por Estados Unidos, como lo venía haciendo hasta ahora con su predecesor así como con la oposición, al tiempo que ha insistido a que la solución no puede imponerse por la fuerza.

«Nosotros nos disponemos desde luego a hablar con el Gobierno de Delcy Rodríguez igual que seguiremos hablando con la oposición venezolana para conseguir ese diálogo, ese acercamiento que pueda permitir en primer lugar la estabilidad, evitar cualquier confrontación civil entre venezolanos, y seguidamente que pueda Venezuela avanzar hacia un horizonte a través del diálogo y la negociación democrático y pacífico», ha sostenido en una entrevista en la Ser recogida por Europa Press.

Albares, que ha evitado pronunciarse sobre si Maduro está detenido o ha sido secuestrado por Estados Unidos, ha considerado que la operación militar llevada a cabo por Washington el sábado constituye «una acción que es claramente contraria al Derecho Internacional» puesto que contraviene lo principios de soberanía y de resolución pacífica de cualquier controversia entre estados.

En este sentido, ha insistido en que la posición que ha venido manteniendo el Gobierno y que sigue estando vigente es que «cualquier solución para Venezuela no puede venir impuesta desde el exterior, mucho menos por la fuerza» sino que «tiene que venir a través de un diálogo entre venezolanos, tiene que ser democrática y tiene que ser siempre pacífica».

«Cualquier otra opción lo único que puede traer y hemos visto precedentes en la historia muy reciente», ha señalado, mencionando en un momento dado el caso de Irak, «es caos y desestabilización». «Por la fuerza, violando principios como el de soberanía, no respetando el Derecho Internacional, no puede llegar la paz, no puede llegar la democracia», ha remarcado.

Albares también ha tildado de «ridícula» la postura que mantiene el PP respecto a Venezuela y ha cuestionado por qué no ha criticado a Donald Trump después de que este haya dejado claro que no cuenta con la oposición para el día después tras la detención del presidente, Nicolás Maduro, el sábado.

«La posición del Partido Popular en política exterior me parece absolutamente ridícula y absurda», dijo asegurando que «ningún gobierno ha hecho tanto por Venezuela» como el de Pedro Sánchez y que desde el sábado está «liderando» tanto el posicionamiento en la UE como junto a los principales países de América Latina.

El ministro ha señalado que «vista la posición» expresada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, rechazando que sea Delcy Rodríguez, hasta ahora vicepresidenta con Maduro, quien siga al frente de Venezuela tras la operación militar estadounidense en la que fue detenido el mandatario, está «esperando que hiciera una crítica» a lo que ha dicho Trump sobre María Corina Machado, a quien descartó por carecer de apoyo suficiente a nivel interno.

A su juicio, con su postura Feijoo «está fuera» de la posición expresada por la UE en un comunicado este domingo -que no suscribió Hungría- y del comunicado conjunto de España, Brasil, Colombia, Chile, México y Uruguay, e incluso de la posición de Naciones Unidas al no haberse referido al Derecho Internacional.

«Le diré que para el partido que llevó a este país a la guerra de Irak en flagrante violación del Derecho Internacional, no me sorprende, pero sí me duele, como ministro de Asuntos Exteriores», ha acotado.

Como ya ha hecho en otras ocasiones anteriores cuando se ha debatido sobre Venezuela en las Cortes, el ministro ha acusado al PP de usar esta cuestión como «una baza de desgaste» contra el Gobierno y de «intentar importar la división de los venezolanos a España en vez de exportar desde España unidad a los venezolanos, que es lo que intenta nuestro Gobierno».

En este sentido, también ha enmarcado en ese esfuerzo los señalamientos y las críticas del PP hacia el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su cercanía con el régimen de Maduro, recordando que el propio Mariano Rajoy cuando era presidente así como la oposición venezolana le han agradecido «su papel en la liberación de muchos presos políticos, incluido Leopoldo López».

«Nosotros valoramos y apreciamos ese papel de intermediación», ha añadido, incidiendo en que la política exterior, también en lo relativo a Venezuela, la marca el Gobierno.

El PSOE habla de invasión bélica

Por su parte, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha tildado de «invasión bélica» el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura del presidente chavista Nicolás Maduro y considera que la única salida a esta situación es el diálogo con el nuevo gobierno encabezado por la hasta ahora vicepresidenta Delcy Rodríguez.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, al ser preguntada sobre la relación que debe tener ahora el Gobierno de España con el nuevo Ejecutivo venezolano, la portavoz socialista ha afirmado que deben «apostar por el dialogo», asegurando que hablarán con el régimen chavista y también con los líderes de la oposición.

Además, ante las exigencias de sus socios, de más contundencia ante estos hechos, Mínguez asegura que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha mantenido una posición «clara» desde el primer momento en que conocieron «el ataque y la invasión» al país sudamericano, según ha reiterado.

Así ha apuntado que la posición del PSOE pasa por evitar una posible escalada, apostar por la paz y el diálogo y rechazar «cualquier invasión, ya sea bélica, como la que se ha producido en Venezuela», así como respetar la autonomía de los estados soberanos.

En la misma línea ha defendido las cartas suscritas por España, una con el resto de socios europeos y otra con varios países sudamericanos con gobiernos de izquierda insistiendo en su apuesta por la «desescalada» y por afrontar desde el dialogo una situación «tan peligrosa» como la actual.