Hallado el cuerpo sin vida del montañero atrapado por un alud en Huesca este miércoles

Coche de la Guardia Civil, en una imagen de archivo LOLITA VÁZQUEZ

La Guardia Civil de Montaña ha informado de que especialistas del GREIM han encontrado el cuerpo sin vida del montañero sepultado por un alud este miércoles en la zona de Urdiceto, en el valle pirenaico de Bielsa (Huesca), mientras practicaba raquetas.

En el operativo de búsqueda han participado varios agentes con perros de rescate, ha informado el Gobierno de Aragón. El accidente tuvo lugar en torno a las 20.00 horas de este miércoles y fue un compañero del montañero el que pudo bajar hasta el refugio de Urdiceto y avisar al 112 Aragón. En ese momento se activó el operativo con los agentes de la Guardia Civil de Montaña, que se desplazaron al lugar del accidente durante la madrugada, haciendo unas tres horas de marcha a pie en condiciones muy duras.

Se trata del segundo accidente mortal por un alud en el Pirineo aragonés esta semana: en la zona de Panticosa fallecieron tres montañeros el pasado lunes.