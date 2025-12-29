Mueren dos personas y otra resulta herida grave por un alud de nieve en el Pirineo aragonés

Estación de esquí de Astún, en Huesca

Dos personas han fallecido y otra ha resultado herida grave, y trabajan en la búsqueda de otra desaparecida tras verse arrastradas por un alud de nieve en el pico Tablato, en las inmediaciones del Balneario de Panticosa, en el Pirineo oscense, según fuentes del Gobierno de Aragón.

El aviso del 112 se ha producido en torno a la una y media de este lunes, ha informado a Europa Press la Guardia Civil. La avalancha sorprendió a un grupo de seis esquiadores del que formaban parte tanto las personas fallecidas, como la desaparecida y la herida, una mujer con hipotermia leve.

Después del aviso, la Benemérita ha activado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), a la Unidad Aérea y a un médico del 061, que se encuentran todavía trabajando en la zona.

