Las tres vidas que arrebató el alud de nieve de Panticosa

Jorge García-Dihinx, junto a la corredora y su pareja, Natalia Román, también fallecida en el alud de Panticosa. Instagram.

Aragón continúa consternada tras la muerte de tres personas a causa de un alud de nieve ocurrido este lunes en las inmediaciones del pico Tablato (Huesca), a unos 2.700 metros de altitud. El pediatra Jorge García-Dihinx, su pareja, la corredora de trail y periodista Natalia Román; y el esquiador Eneko Arrastua formaban parte de un grupo de seis montañeros que realizaba una travesía por un área cercana al Balneario de Panticosa. Eran expertos en montaña, con amplia experiencia y preparación, pero ni siquiera el conocimiento profundo del terreno logró evitar que la nieve se convirtiera en una trampa mortal. La tragedia ha provocado una gran conmoción en el ámbito montañero, al tratarse de tres personas profundamente ligadas a la práctica de este deporte.

La figura más conocida era la de Jorge García-Dihinx (Zaragoza, 1970), pediatra del Hospital San Jorge de Huesca especializado en nutrición y obesidad infantil y un divulgador muy popular en redes sociales. Con más de 400.000 seguidores en Instagram, compartía consejos accesibles sobre alimentación, hábitos saludables, ejercicio físico y bienestar siempre desde un enfoque científico y preventivo. Vecino de Chimillas, en el municipio de la Hoya de Huesca, era un gran aficionado del montañismo, convirtiéndose en referencia para los esquiadores por sus análisis y previsiones meteorológicas en el portal La meteo que viene, del que era fundador. Además, respaldó la colección de guías Rutas con esquís. Pirineo aragonés publicada por la editorial Prames y considerada una obra de consulta habitual para quienes practican este deporte en Aragón.

Deportistas experimentados

Junto a él falleció en este trágico accidente su pareja, Natalia Román, deportista de alto rendimiento especializada en carreras de montaña y esquí. Nacida en Zaragoza (1989), en el barrio de Casetas, residía desde hace años en Suiza, donde compaginaba su vida profesional con el entrenamiento en los Alpes y los Pirineos. Destacó en pruebas de ultratrail de gran exigencia, especialmente en el Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets (GTTAP), donde logró importantes victorias en la categoría femenina. Desde niña, practicó atletismo y más tarde se especializó en largas distancias. Autora del blog Permanent Movement, compartía experiencias sobre deporte, montaña y vida activa, así como su convivencia con la diabetes tipo 1, que gestionaba incluso en competición. Además, estudió el doble de grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual tras obtener la mejor nota de Aragón en la selectividad del 2007.

El tercer fallecido es Eneko Arrastua, de 48 años, natural de Irún. Esquiador experimentado y gran aficionado a los deportes de fondo, pertenecía al grupo Kbrnzs y a la sociedad montañera Erlaitz Mendi Elkartea. Participó en numerosas pruebas populares y exigentes, como la Behobia-San Sebastián o la maratón de Donostia, y colaboró en la organización de carreras de montaña. Conocía bien Panticosa, donde había competido en eventos como la Copa de España de esquí de montaña en el 2021. Tres trayectorias unidas por la pasión por la montaña, truncadas por una tragedia que ha sacudido al deporte y al Pirineo.