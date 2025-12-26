El alcalde de Almusafes pide declarar ante el PSOE por los casos de acoso

El alcalde Almussafes, Toni González. GVA | EUROPAPRESS

El alcalde de Almusafes (Valencia), Toni González, que fue expulsado del PSPV-PSOE tras las acusaciones de acoso sexual y laboral presentadas contra él, solicitó declarar ante el CADE, el canal habilitado por el PSOE para tramitar las infracciones, quejas o denuncias, entre ellas las de acoso.

Según indicaron a Efe fuentes próximas al alcalde, este confía en poder declarar ante este órgano el próximo lunes, 29 de diciembre, ya que considera que se han infringido sus derechos y normas internas del partido, y además, necesita saber qué pruebas hay en su contra.

González fue suspendido de militancia hace un par de semanas al hacerse públicas unas acusaciones de acoso sexual y laboral presentadas contra él, pero mantiene el cargo de alcalde de Almusafes en el grupo mixto, aunque el partido le ha pedido que entregue el acta de concejal.

El alcalde considera que se le ha «machacado desde el primer día sin tener ni la más mínima opción» de poder defenderse, y por ello pide declarar ante el canal de denuncias del partido.

Sobre las denuncias de acoso laboral, defiende que él «no tenía ninguna superioridad jerárquica» sobre la persona denunciante, además de señalar que el partido le suspende de militancia porque el Ayuntamiento está siendo investigado por la Agencia Antifraude valenciana, algo que, según asegura, es falso. Con respecto a la denuncia de acoso sexual, fuentes cercanas a González afirman que está esperando a conocer si se ha aportado alguna prueba o solamente existe el testimonio de la denunciante, y confía en poder declarar ante el CADE el lunes.

Gestora en Torremolinos

El PSOE constituyó este viernes su gestora en Torremolinos (Málaga) tras el caso de presunto acoso sexual por parte del que fuera su secretario local, Antonio Navarro, suspendido de militancia después de que la Fiscalía abriera diligencias preprocesales tras la denuncia de una militante.

La gestora está presidida por Marisa Bustinduy y tiene a Leticia Teboul y Daniel Moreno como vocales. Navarro, que está de baja médica, no ha dejado sus cargos en el Ayuntamiento y Diputación, como le reclama el partido.