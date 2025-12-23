Elma Saiz: Una apuesta para poner el foco en la creación de empleo y en las pensiones

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, promete su cargo ante el rey como nueva portavoz del Gobierno. Ballesteros

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz Delgado (Pamplona, 1975), será la nueva portavoz del Gobierno en sustitución de Pilar Alegría y la quinta mujer que ocupa ese puesto en los gobiernos