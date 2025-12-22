Gallardo presentará esta tarde su dimisión como secretario general del PSOE en Extremadura

El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, durante su comparecencia tras conocer los resultados. JERO MORALES / EFE

Miguel Ángel Gallardo anunciará esta tarde su dimisión como secretario general del PSOE de Extremadura tras encabezar el peor resultado electoral del partido en una comunidad que los socialistas han gobernado durante 36 de los últimos 42 años. Según informó El País, el propio Gallardo ya tomó esta decisión, que será comunicada en la reunión de urgencia de la ejecutiva regional convocada a las 17.00 horas para analizar el descalabro en las urnas, una cita promovida después de que desde Ferraz se le pidiera que dejara el cargo.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, reclamó su renuncia inmediata tras una debacle que se saldó con la pérdida de 10 escaños respecto al 2023 —de 28 a 18—, más de 100.000 votos y un desplome de 15 puntos en porcentaje de apoyo, del 39,9 % al 25,7 %. «El resultado del PSOE es muy malo, sin paliativos», reconoció el propio Gallardo la noche electoral, incluso antes de concluir el escrutinio. El partido quedó como segunda fuerza, muy lejos de los 29 diputados obtenidos por el PP de María Guardiola.

Tras su marcha, el PSOE de Extremadura quedará en manos de una gestora pactada con la dirección federal, que pilotará la transición hasta la elección del nuevo liderazgo. El relevo se decidirá previsiblemente mediante primarias, salvo que emerja una candidatura única con un respaldo incontestable. Además, los socialistas celebrarán un congreso extraordinario para redefinir su proyecto político desde la oposición, después del giro a la derecha que ha consolidado la victoria popular y el avance de la ultraderecha.

Otra de las incógnitas abiertas es si Gallardo recogerá su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura. Dirigentes del partido en Cáceres y Badajoz se muestran contrarios a esa posibilidad, especialmente en la provincia cacereña, donde no fue el más votado en las dos primarias —marzo del 2024 y enero del 2025— que lo llevaron a liderar la federación regional. La ejecutiva provincial de Cáceres, reunida este lunes, exigirá además que con su salida cesen todos sus cargos orgánicos y el equipo ligado a su liderazgo.

El dirigente socialista dejó entrever el domingo su disposición a apartarse: «Lo que menos me preocupa es mi futuro político; lo que más, que el PSOE tome la mejor decisión. Por encima de Miguel Ángel Gallardo está el PSOE de Extremadura», afirmó. Un liderazgo que ya había sido cuestionado desde sus inicios y que ha quedado definitivamente tocado por unas elecciones marcadas por su imputación en la investigación sobre la contratación del hermano de Pedro Sánchez cuando presidía la Diputación de Badajoz. Por primera vez, un cabeza de lista concurría a unos comicios autonómicos estando procesado por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.