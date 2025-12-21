El PP gana en Extremadura, suma más que toda la izquierda, pero dependerá de Vox

La presidenta del PP de Extremadura y candidata a la reelección a la presidencia de la Junta, María Guardiola, ofrece declaraciones a los medios tras ejercer su derecho al voto en su colegio electoral, en Cáceres. CARLOS CRIADO / EUROPA PRESS

Con el 91% del voto escrutado, el PP habría ganado las elecciones en Extremadura, situándose en el segundo mejor de los escenarios que contemplaba, al obtener más votos y escaños que toda la izquierda junta. La candidata popular, María Guardiola supera en 16 puntos porcentuales al PSOE, no alcanza la ansiada mayoría absoluta ni llega a los 30 diputados, pero mejora sus resultados con respecto al 2023, con 29 escaños y un 42,9%. Unos resultados que no alcanzarían las mejores expectativas de los populares, pero con los que a la candidata del PP le bastaría la abstención de Vox en segunda convocatoria para ser investida.

El PSOE confirma las malas expectativas y Miguel Ángel Gallardo se quedaría en 18 escaños y un 26, perforando el suelo histórico de los socialistas en esta comunidad, perdiendo 10 escaños sobre el resultado del 2023, cuando empató con el PP a 28 diputados.

Vox se consolidada como tercera fuerza y experimenta una fuerte subida, doblando ampliamente sus resultados, pasando de cinco a 11 diputados, pero no logra ser imprescindible para la investidura de Guardiola. Unidas por Extremadura, la coalición integrada por Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, mejora también sus resultados del 2023, aunque no recoge todo lo perdido por los socialistas. Lograría siete escaños con una candidatura en la que no se integra el Movimiento Sumar de Yolanda Díaz.

Fuentes el PP nacional destacan que Guardiola ha conseguido tres de los objetivos que se había marcado: superar el 40 % en porcentaje de voto; obtener más de 10 puntos de ventaja sobre el PSOE de Miguel Ángel Gallardo y ganar a la izquierda en número de parlamentarios para depender menos de Vox. El cuarto, escalar hasta los 30 escaños, no está conslidado con el 91,4% escrutado.

Guardiola anticipó las elecciones con el objetivo de no depender del partido de Santiago Abascal y, aunque no lo consigue, está en mejor situación que tras los anteriores comicios, ya que no hay alternativa posible de gobierno, ni siquiera aunque los de Santiago Abascal votaran en contra de la candidata popular. En el 2023 necesitó el voto a favor de Vox para alcanzar la investidura con 33 escaños justos.

Extremadura cambia el paso Francisco Espiñeira

La lectura en clave nacional

El resultado de estas elecciones supone el primer triunfo para el PP en un carrusel electoral que tendrá su continuidad con las elecciones en Aragón, Castilla y León y Andalucía en el primer semestre del 2026. La lectura en clave nacional es muy negativa para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ve confirmada en Extremadura la caída del PSOE la a que apuntan todos los sondeos, a excepción del CIS de José Félix Tezanos, tras los escándalos de corrupción y los casos de acoso sexual que afectan a los socialistas.

El PSOE obtiene un resultado peor incluso del esperado, que evidencia la debilidad de los socialistas y complica los planes de Sánchez de agotar la legislatura. En el PP, por el contrario, Alberto Núñez Feijoo ve corroborada en las urnas la fuerte tendencia al alza de su partido frente a un desplome de los socialistas, aunque la necesidad de llegar a un acuerdo con Vox en Extremadura será aprovechada por Sánchez para alentar el temor a que Santiago Abascal acabe siendo el vicepresidente del Gobierno tras las elecciones generales.

La derecha logra el 60%

El resultado de las elecciones confirma un giro ideológico histórico en Extremadura, un bastión tradicional de la izquierda, que ha gobernado en la comunidad un total durante 36 años desde la llegada de la democracia. En 2023, la derecha se impuso por primera vez con un 46,96 % de los votos frente al 45,88 % de la izquierda, representada por el PSOE y Unidas por Extremadura. Un resultado que ya anunciaba ese cambio de tendencia. Ahora, ese vuelco se ve aumentado hasta el punto de que PP y Vox llegan al 60 % de los votos totales.

El rotundo triunfo de la derecha en estas elecciones se debe al crecimiento del PP de María Guardiola,, pero también al fuerte impulso de los de Santiago Abascal.

Antes de la etapa de Guardiola, el mejor resultado de la derecha en Extremadura había sido el 46,21 % obtenido en solitario por el popular José Antonio Monago en el 2011. Entonces, no existía Vox y entre el PSOE e Izquierda Unida alcanzaron el 49,47 %.