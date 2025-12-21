María Guardiola tras conocer su victoria electoral en Extremadura: «Hablo con todo el mundo, siempre lo he hecho»

La candidata popular, María Guardiola Jero Morales | EFE

Hasta pasadas las once y media de la noche no compareció la candidata popular María Guardiola, pendiente de si el escrutinio le otorgaría los 30 diputados —obtuvo 29, uno más que en el 2023—. Y a pesar que los resultados no le permiten no depender de Vox, ella compareció sonriente y muy satisfecha con los resultados. «Estamos muy contentos porque hemos ganado claramente. Ha ganado la confianza en la gestión, la seriedad y la sensatez», dijo, mientras recalcó en varias ocasiones que los extremeños han decidido «muy claramente, quienes deben seguir gobernando».

También aprovechó para recalcar la diferencia con el PSOE en estos comicios: «Son 11 escaños más que el PSOE, que es la segunda fuerza tras casi 40 años de gobierno socialista, y más de 17 puntos. En más de 225 municipios hemos sido la primera fuerza política. Y los extremeños han confiado con rotundidad en nosotros. Pedimos más confianza y la hemos obtenido. Vamos a seguir liderando el cambio que iniciamos el 2023. Las urnas han dicho que no se bloquea Extremadura porque hay un claro ganador». E inmediatamente indicó que este mismo lunes iniciará la «ronda de contactos con el resto de fuerzas políticas para formar un gobierno estable, un gobierno fuerte». «Yo hablo con todo el mundo. Siempre lo he hecho», respondió a la pregunta de los periodistas, que le plantearon si le preocupa la posibilidad de formar gobierno con Vox: «No me preocupa nada, solo Extremadura».

El PP gana en Extremadura, suma más que toda la izquierda, pero dependerá de Vox Gonzalo Bareño

La candidata popular también quiso responder a Gallardo, y recordó que hace tres años el PSOE gobernaba con mayoría absoluta en Extremadura, mientras que el PP solo tenía 20 escaños: «El 43,2 % de los electores han votado a favor del PP. Ha merecido muchísimo la pena [estas elecciones], claro que sí».