Sánchez desvela una reunión con Díaz y no ve desleal que le pida cambios en el Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no considera una deslealtad que su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con la que ha desvelado que ha mantenido una reunión, le haya pedido una remodelación del Ejecutivo ante los casos de acoso sexual y de corrupción en el PSOE.

Sánchez, en la rueda de prensa que ha ofrecido esta madrugada en Bruselas al término de la última reunión del año del Consejo Europeo, y al ser preguntado si esa petición de remodelación del Ejecutivo que él ha rechazado lo considera una deslealtad, ha respondido que no lo ve de esa forma. Al plantearle si tiene previsto reunirse con Díaz para comentar este asunto, es cuando ha informado de que ya se ha reunido con ella.

Fuentes del Gobierno han informado de que esa reunión de Sánchez con su vicepresidenta segunda fue a principios de esta semana, aunque no aclaran si de forma previa o posterior a la reunión del martes del Consejo de Ministros.

En declaraciones a su llegada a Bruselas, Sánchez ya había restado importancia a la petición de Díaz y de Sumar subrayando que, pese a las discrepancias lógicas entre dos formaciones políticas distintas, hay muchas cosas que les unen.

Sánchez insiste en gobernar con Sumar hasta el 2027 «pese a las discrepancias» María Salgado

No obstante, rechazó la interpretación de Sumar de que la falta de actuación del Gobierno alimente a Vox subrayando que el auge de la ultraderecha se debe al «blanqueamiento» que de ella hacen el PP y la derecha mediática.

Sumar califica de útil el encuentro

Sumar ha destacado que la reunión entre Sánchez y Díaz fue útil y sirvió para que esta le trasladara la «gravedad» de la situación y las propuestas para relanzar el Ejecutivo, incluido su petición de remodelación del Gobierno.

Precisamente este viernes el PSOE mantiene una reunión con los partidos de Sumar presentes en el Gobierno para abordar la crisis, solicitada por el socio minoritario. Por parte del ala socialista participa en el encuentro su secretaria de Organización, Rebeca Torró, y su adjunto Borja Cabezón, junto a cargos de la dirección de Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comunes. De estas dos últimas formaciones acuden el dirigente Eduardo Fernández Rubiño (Más Madrid) y la secretaria de Organización de los Comunes, Lidia Muñoz.