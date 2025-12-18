El juez del caso Gómez archiva la causa por malversación contra el delegado del Gobierno en Madrid

Melchor Sáiz-Pardo / Mateo Balín COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, en rueda de prensa.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, en rueda de prensa. Borja Sanchez-Trillo | EFE

La Audiencia Provincial ya ordenó excluir a Fran Martín de esta parte de la causa en la que se investiga si la asistente de Moncloa trabajaba realmente para la cátedra de la mujer de Sánchez

18 dic 2025 . Actualizado a las 12:07 h.

El juez Juan Carlos Peinado ha archivado la causa por malversación contra Fran Martín, el delegado del Gobierno en Madrid, quien había sido imputado en el caso Begoña Gómez en el marco de la investigación sobre

