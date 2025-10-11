El presidente de Murcia solicita la intervención de la UME en Los Alcázares por las inundaciones

Un coche circula por un camino de Cartagena el viernes. Edu Botella | EUROPAPRESS

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se dirige a esta hora hacia el municipio murciano de Los Alcázares, en el Mar Menor, ante el riesgo de desbordamiento de las ramblas por las intensas lluvias caídas durante la madrugada y que han causado importantes inundaciones en la población, sin daños personales.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha elevado a nivel 2 el plan contra inundaciones, lo que le permite pedir ayuda estatal: «Ante el peligro que está generando el desbordamiento de las ramblas, y en coordinación con el alcalde de Los Alcázares, solicitamos el despliegue de la UME en este municipio», ha escrito el presidente del Ejecutivo murciano en X.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene un aviso especial de fenómenos adversos por la dana Alice hasta el lunes. Los chubascos tormentosos podrían dejar hoy sábado más de 140-180 litros por metro cuadrado (l/m2) en pocas horas en puntos de Alicante y litorales de Murcia, zonas donde la lluvia podría ser localmente torrenciales. A su vez, también se esperan precipitaciones muy fuertes en el entorno del cabo de La Nao, con acumulados que podrían superar los 250-300 l/m2 en algunas zonas durante estos dos días.

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha hablado a primera hora de este sábado de «situación límite» en esta localidad murciana por las inundaciones que se están registrando en las calles de la zona urbana de confluencia de varias ramblas con riesgo de desbordamiento, por lo que se dirige allí la Unidad Militar de Emergencias. En un vídeo en Instagram, ruega a quienes aún permanezcan en zonas bajas del municipio «que por favor cojan lo imprescindible (botiquín, pilas, comida, agua) y suban a la primera planta de sus viviendas». «Desde los servicios municipales llevamos toda la noche trabajando para paliar la crecida que está llegando al municipio. Si necesitas ayuda, llama al 968 17 19 19», añade en una comunicación sobre la situación local a las 6:45 horas.

En una anterior, de las 6:03, dice que descienden los niveles de las ramblas de la Maraña y Las Colonias y que el canal perimetral D7 desagua con normalidad, pero que la del Albujón continúa con aporte de agua. La Confederación Hidrográfica del Segura ha registrado durante la madrugada de este sábado aumentos moderados de nivel en las siete ramblas costeras del Campo de Cartagena, aunque ninguna ha alcanzado la altura de desbordamiento establecida en los umbrales de control.