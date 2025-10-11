Un centenar de evacuados y decenas de carreteras cortadas tras el paso de la dana Alice en el levante

Varias personas que han sido desalojadas de sus casas por las fuertes lluvias se instalan en el pabellón deportivo del polígono Cabezo Beaza. Martín C. | EUROPAPRESS

La dana Alice provocó ayer cientos de desalojos en las regiones de Murcia y la Comunidad Valenciana y provocó la interrupción de diversos servicios en el archipiélago balear. Una nueva gota fría que, con el recuerdo de la catástrofe de valencia, puso en alerta desde las primeras precipitaciones a los gobiernos autonómicos.

Murcia fue la comunidad que estuvo más afectada por las lluvias. Al menos un centenar de personas tuvieron que ser evacuadas del camping Villas Caravaning, de la urbanización Bahía Bella y del poblado de Algameca Chica, en Cartagena. En dicha ciudad se activó la alerta roja hasta la medianoche, y el nivel naranja se emitió en el Valle del Segura y en el del Guadalentín, así como en las localidades de Lorca y Águilas. En algunos puntos del litoral de Cartagena se registraron precipitaciones de hasta 120 litros por metro cuadrado.

Las actividades lectivas y centros sociales se vieron interrumpidos en trece localidades y la empresa Navantia operó solo con servicios básicos. El presidente Fernando López Miras se trasladó a la segunda ciudad de Murcia para hacer seguimiento de las lluvias.

En Alicante, única provincia en alerta roja de la Comunidad Valenciana se cortaron al menos una veintena de carreteras por el temporal. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) informó por su parte que hubo una «situación de normalidad» en los embalses y, en cuanto a caudales, no se detectaron registros de superación de umbrales pero existe peligro de crecidas e inundaciones repentinas en cauces y ramblas, por lo que pide «mucha precaución». El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat también informó de que se mantendría «vigilante» ante posibles desprendimientos en barrancos en las zonas de Denia o Gandía.

Por parte de las islas Baleares, el Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal recomendó a los habitantes de Mallorca, Ibiza y Formentera evitar desplazamientos, ya que aunque la llegada de la dana era lenta, había provocado la activación del nivel amarillo de alerta por precaución.