El colapso de una terraza de la sexta planta del edificio causó el derrumbe en Madrid

Policía Nacional | EFE

El jefe de Guardia de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Seguí, ha explicado este miércoles que el derrumbe ocurrido en la víspera en la calle de las Hileras (Madrid) se produjo por el colapso del forjado de la terraza de la sexta planta, que arrasó con el resto de la estructura hasta el sótano del inmueble y dejó cuatro fallecidos.

Tal y como recoge oficialmente la web del Registro de Edificios y Construcciones del Ayuntamiento de Madrid, el edificio tenía sendas inspecciones técnicas desfavorables en el 2012 y el 2022 por el estado general de fachadas, exteriores y medianeras, así como por el estado general de conservación de cubiertas y azoteas y el estado de la fontanería y la red de saneamiento. En ambos casos, el organismo encargado del seguimiento del expediente es la Junta Municipal de Distrito Centro.

Con todo, fuentes del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) inciden en que estos informes no impiden que se concendan las respectivas licencias. «Dependiendo del grado de afección del edificio, se hacen una serie de indicaciones, si es daño estructural, por ejemplo, se podría pedir el desalojo o el apuntalamiento, pero esto no sale en las ITE mencionadas. La ITE lo que te dice es las actuaciones que tienes que llevar a cabo para que el edificio pueda seguir en uso; los permisos de obra son otra cosa», declararon.

Según ha ofrecido en declaraciones a los medios, en total cedieron siete forjados con una altura de 50 metros, que provocaron una cantidad de escombros que en algunos lugares llegaron a los tres metros de altura. Entre las posibles hipótesis, Seguí ha precisado que se trata de «suposiciones», aunque ha apuntado que podría estar relacionado con alguna práctica propia de este tipo de trabajos, como la reducción de cargas, la eliminación de tabiquerías o la eliminación de alguna zona de pendiente sobre el forjado para eliminar el peso.

También ha indicado que en la zona centro de Madrid es «muy difícil» acopiar material de construcción, por lo que es habitual hacerlo en la cubierta y puede que justo en este caso haya tocado un perímetro sensible.

El Ayuntamiento de Madrid no recibió quejas sobre las obras

Por el contrario, el alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez Almeida, ha incidido en que en los canales oficiales del Ayuntamiento de Madrid no constaban quejas sobre las obras, cuya licencia se concedió en febrero de este año. Respecto a la supervisión y vigilancia de estas, ha señalado que es una tarea que corresponde a la dirección facultativa de la dirección de obra que es la que «legalmente» tiene encomendada el cumplimiento de esas obligaciones y, por tanto, «es quien debe garantizar la seguridad en la ejecución de las obras».

Un responsable de Anka Demoliciones, una de las empresas que trabajaba en la reforma del edificio, ha explicado que había unas 40 personas trabajando en la obra y ha defendido que, por los datos que está recabando, «se trató de un accidente y no de una negligencia».