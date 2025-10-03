El PSOE afirma que el informe de la UCO sobre Ábalos demuestra que no hay financiación ilegal

La nueva portavoz de la ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, en una rueda de prensa en Ferraz. CHEMA MOYA / EFE

El PSOE respondió este viernes a la difusión del informe de la UCO con un comunicado en el que asegura que «hoy la propia UCO reconoce que el supuesto descuadre, con el que se especuló en su momento, entre donaciones y nóminas como diputado, aportaciones y cuotas, no existe, y, por tanto no existe financiación ilegal del PSOE». «Todos los pagos vía caja tienen sus comprobantes de gastos y están justificados . Como hemos dicho en infinidad de ocasiones, las cuentas del PSOE están aprobadas por el Tribunal de Cuentas, incluidos estos pagos, y auditadas de forma externa», señala el partido.

«Absoluta transparencia»

Para los socialistas el informe de la UCO demuestra «la absoluta transparencia con la que ha actuado el PSOE en este proceso» así como su colaboración con la Justicia y «el absoluto rigor y legalidad de sus cuentas». Señalan que ha sido el propio PSOE el que ha reconocido estos pagos a Ábalos «vía caja y vía transferencia contra los justificantes de gastos presentados».