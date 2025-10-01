Los posibles aliados del Gobierno ponen un alto precio político para apoyar los Presupuestos

La líder de Podemos, Ione Belarra, saluda a Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, durante la sesión plenaria. FERNANDO VILLAR / EFE

El Gobierno tiene complicado lograr el apoyo de todos sus socios de investidura a los Presupuestos, imprescindible para sacarlos adelante. Entre los más reacios se encuentra Podemos, que exige para ello revertir el aumento de gasto militar comprometido con la OTAN, romper relaciones con Israel y bajar el precio del alquiler un 40 % por ley. Tampoco los siete diputados de Junts están dispuestos a respaldar las cuentas si no se logra hacer oficial el catalán en la UE y no se aplica la amnistía a su líder, Carles Puigdemont. Algo menos reacio es ERC, que reclama sin embargo que se haga efectivo el llamado cupo catalán.

PNV y Bildu, favorables

Entre los que sí contemplan apoyar los Presupuestos está el PNV, con el que el Gobierno ya empezó la negociación la pasada semana, pero que exige el cumplimiento de los acuerdos ya alcanzados. Y también EH Bildu, el partido de Arnaldo Otegi, se muestra una vez más favorable a apoyar las cuentas públicas. Sus exigencias principales son que el foco se ponga en los avances sociales y la reforma de la ley de seguridad ciudadana, más conocida como mordaza.