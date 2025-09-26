Junts fija el 21 de diciembre como fecha límite para romper con Sánchez
Turull: «Con el dinero de los catalanes, los andaluces pueden desgravarse el gimnasio y el animal de compañía»26 sep 2025 . Actualizado a las 11:28 h.
Junts per Catalunya mantiene la amenaza de ruptura con el Gobierno y con los socialistas. El secretario general posconvergente, Jordi Turull, ha reiterado este viernes que la formación nacionalista adoptará en las próximas semanas una decisión