Junts fija el 21 de diciembre como fecha límite para romper con Sánchez

Cristian Reino COLPISA

La portavoz de Junts en el Congreso Míriam Nogueras, y el secretario general, Jordi Turull
Turull: «Con el dinero de los catalanes, los andaluces pueden desgravarse el gimnasio y el animal de compañía»

26 sep 2025 . Actualizado a las 11:28 h.

Junts per Catalunya mantiene la amenaza de ruptura con el Gobierno y con los socialistas. El secretario general posconvergente, Jordi Turull, ha reiterado este viernes que la formación nacionalista adoptará en las próximas semanas una decisión

