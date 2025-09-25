Espinosa de los Monteros estrena su nuevo centro de debate junto a Ortega Smith

La diputada Cayetana Álvarez de Toledo y el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, asistieron al acto en representación del PP JuanJo Martín | EFE

El diputado y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha arropado este jueves el acto de presentación de la fundación política Atenea, presidida por el exportavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros, y ha señalado que no cree que su asistencia moleste en la dirección de Vox porque viene a darle «un abrazo a un amigo».

«Vengo a darle mucho ánimo, que acierte en sus propuestas para España, que España necesita buenas propuestas de gente patriota, de gente valiente, y que eso sea para bien de los españoles», ha asegurado en declaraciones a los medios a su llegada al acto de presentación.

El diputado de Vox ha reivindicado la fundación de Espinosa de los Monteros para que dé «esperanza a mucha gente» ante la desesperanza que, a su juicio, ha provocado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Creo que España necesita, aparte de mantenernos unidos, ideas que nos den esperanza», ha reiterado.

Cuestionado por si cree que en la dirección de Vox puede sentar mal que haya asistido al acto de Atenea, Ortega Smith ha sentenciado: «No creo que a nadie le siente mal que yo venga a darle un abrazo a un amigo».

Al acto de lanzamiento de la plataforma también han asistido la exportavoz adjunta de Vox en el Congreso y exvicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares: el exdiputado de Vox por Badajoz, Víctor Sánchez Del Real; el ex secretario de Organización de Ciudadanos y asesor del PP con Pablo Casado en la Presidencia del partido, Fran Hervías: o el cofundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras.

Por parte del PP también han acudido el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. También se ha presentado en el acto el presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, y Daniel Esteve de Desokupa.