La ministra de Igualdad: «Las mujeres están más protegidas desde que gobierna Pedro Sánchez»

Alvaro Soto MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, llega a la sesión de control al Gobierno en el Congreso
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, llega a la sesión de control al Gobierno en el Congreso Jesús Hellín | EUROPA PRESS

El PP reclama la dimisión de Ana Redondo y acusa al Ejecutivo de «abandonar» a las víctimas: «¿Hace falta que alguna mujer sea asesinada?»

24 sep 2025 . Actualizado a las 10:52 h.

El Gobierno y el PP han vuelto este miércoles a cruzarse ataques por los fallos en las pulseras antimaltrato en la sesión de control del Congreso. Los populares han acusado al Ejecutivo de «poner en peligro a las

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 6 mes Suscríbete