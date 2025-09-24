La ministra de Igualdad: «Las mujeres están más protegidas desde que gobierna Pedro Sánchez»

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, llega a la sesión de control al Gobierno en el Congreso Jesús Hellín | EUROPA PRESS

El Gobierno y el PP han vuelto este miércoles a cruzarse ataques por los fallos en las pulseras antimaltrato en la sesión de control del Congreso. Los populares han acusado al Ejecutivo de «poner en peligro a las