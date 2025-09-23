Cinco detenidos por apuñalar en agosto en Castellón a un joven al que eligieron al azar

Coche de Policía Nacional Europa Press

La Guardia Civil de Castellón ha detenido a cinco personas por su presunta implicación en una pelea ocurrida en agosto junto a un local de ocio nocturno de la localidad de Nules, que se saldó con dos jóvenes heridos, uno de ellos de gravedad por arma blanca, y que al parecer se habría iniciado al azar y sin motivos.

Los detenidos están acusados de dos delitos de asesinato en grado de tentativa y otro de pertenencia a organización criminal. Según la investigación, se trataría de un grupo de jóvenes que actuaba sin motivo previo, eligiendo de forma aleatoria a una víctima, a la que acorralaban con la intención de causarle lesiones de gravedad.

Los hechos ocurrieron a la salida de una discoteca, donde se produjo una reyerta en la que uno de los jóvenes resultó herido tras recibir tres puñaladas en el tórax. Los primeros testimonios recogidos en el lugar indicaron que no existía una relación previa entre los implicados y que la pelea fue aparentemente fortuita.

La investigación, dirigida por el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Burriana, ha permitido identificar y detener a cinco personas, a quienes se les atribuyen los delitos mencionados, con los agravantes de superioridad numérica e intencionalidad.

El presunto autor material del apuñalamiento, un varón de 22 años, ha ingresado en prisión mientras las diligencias han sido entregadas en los juzgados de instrucción de Nules.