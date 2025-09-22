Una jueza investigará a dos exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje al independentismo con Pegasus
REDACCIÓN
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
La demanda por el robo de datos a los socios independentistas se dirige contra Félix Azón y María Gámez, exdirigentes del cuerpo con Marlaska al frente de Interior22 sep 2025 . Actualizado a las 13:25 h.
La justicia señala por primera vez a la Guardia Civil sobre el caso Pegasus. La jueza barcelonesa Miriam de Rosa Palacio ha decidido este lunes admitir a trámite una querella presentada por cinco afectados (entre ellos