Compra su primera vivienda y se la okupan recién reformada: «Nunca pensé que el vídeo de conseguir mi piso fuese así»

Rony, la joven española que yha visto desde la emigración, en Suiza, cómo le han okupado la vivienda que estaba reformando en Madrid. TIKTOK | @ronymichellee

Con 23 años, la joven Rony-Michelle Pinzaru, tiene la vida que casi cualquier joven profesional puede soñar. Ingeniera informática graduada por la Universidad Carlos III de Madrid, lleva una meteórica carrera fruto de su esfuerzo y talento. Atendiendo a su perfil en LinkedIn, ya ha trabajado para entidades bancarias tan destacadas como el Santander y, desde hace 9 meses, fichó como desarrolladora de software en el banco suizo Swissquote. De hecho, en su perfil en TikTok, llegó a compartir cómo era su vida emigrada en Ginebra, la segunda más poblada del país que la ha acogido. Persiguiendo un futuro mejor dejó atrás la localidad madrileña de Majadahonda y alquiló una habitación por 750 euros. Es lo más barato que pudo encontrar, viviendo actualmente en una residencia estudiantil.

Dado su alto nivel de especialización y los elevados salarios en Suiza, sin duda tiene la suerte de poder ahorrar una gran cantidad de dinero. Y su idea era, en parte, poder invertir en su país, en España. Por eso, tal y como ha relatado, compró un piso y se puso a reformarlo, con la idea además de, mientras ella no necesitase hacer uso de él, alquilarlo para estimular un mercado inmobiliario en el que escasean las viviendas.

«Pude comprarlo porque era empleada del banco -en relación a su anterior puesto laboral en el Santander- y tenía buenas condiciones, estaba hecho polvo, pero dije "soy joven, es el momento"», se expresa en un vídeo subido a su perfil de TikTok.

Sin embargo, su primera operación inmobiliaria fue, poco a poco, convirtiéndose en su peor pesadilla. «Desde el primer momento me timaron, no sé si porque soy joven», lamenta, añadiendo que la engañaron, teniendo que hacer frente a deudas pendientes con la comunidad «que me dijeron que no tenía». Aún así prosiguió con la operación, con la idea de que tras una reforma para la que pidió un préstamo, podría venderlo o ponerlo en alquiler. «Cuando por fin ya estaba bonito, terminado y quedaban solo un par de remates, ha ido mi padre y habían cambiado el bombín y había gente dentro», comenta contrariada ante sus seguidores.

Su vivienda, okupada

Según su relato, quizás una mafia pudo saber en qué situación se encontraba la vivienda que, al estar ella residiendo en otro país, se las ingenió para simular un contrato de alquiler y engañar a los actuales okupas que están en el piso. «Son una mujer, un hombre y dos niños y resulta que alguien les enseñó el piso y tienen un contrato de alquiler y pone como que han pagado 3.000 euros para poder vivir en él», detalla con los ojos llorosos: «Es todo falso, yo no sé ya qué creer».

«¿De verdad hay gente tan mala que es capaz de cambiar el bombín de mi casa y enseñárselo a otros como si fuese suya, engañando y diciendo a otros que pueden vivir allí tan tranquilamente? De verdad que estoy en shock», cuenta profundamente decepcionada. Sobre el horizonte que tiene por delante para recuperar lo que es suyo, es pesimista. «La policía me ha recomendado que hable con empresas de desahucios o que esperemos al juzgado, algo que puede tardar meses», indica. Su mayor temor es que los inquilinos fraudulentos puedan destrozar lo que tanto le ha costado construir: «que en un arrebato se carguen los baños».

«Otra opción -que le han dado los propios okupas- es que les pague los supuestos 3.000 euros que ellos pagaron por acceder ilegalmente a mi piso», una frase de Rony que abre otro escenario en el que quizás quieran sacar rédito de la situación, habiéndose inventado la trama anteriormente explicada.

«Ha sido un proyecto en el que he estado involucrada durante más de un año y ahora veo que es tan frágil, que te lo pueden arrebatar tan fácilmente, me hacía ilusión lo bonito que había quedado y nunca pensé que el vídeo de conseguirlo fuese así», concluye.