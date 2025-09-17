Ayuso compara la final de La Vuelta con un «Sarajevo en guerra» y Pérez-Reverte le dice que «tiene muy poca idea»

Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista al día siguiente de la final de La Vuelta YOUTUBE: @esRadiovideos

La final frustrada de La Vuelta Ciclista a España en Madrid ha sido una de las grandes noticias recientes de alcance mundial. Los líderes del PP, y en especial Isabel Díaz Ayuso, se han prodigado a la hora de destacar la mala imagen que suponían los incidentes para la ciudad de Madrid. Hasta el punto de que la presidenta de la comunidad llegó a hacer una comparación insólita. «Muchos turistas tuvieron que salir corriendo por las calles de Madrid, dando una imagen de un Sarajevo en guerra», dijo en una entrevista con Jiménez Losantos al día siguiente.

El símil utilizado por Ayuso hizo que muchos se lanzasen a preguntarle a alguien rápido en contestar en redes y que estuvo presente en el conflicto de los Balcanes: el escritor y excorresponsal de guerra Arturo Pérez-Reverte. «Usted que estuvo allí tal vez nos lo podría confirmar», le hizo ver un usuario en X. Una hora después ya tenía respuesta. Como no podía ser de otro modo, para afearle a la presidenta madrileña su desconsiderada apreciación.

«Veo que Díaz Ayuso tiene muy poca idea de lo que fue Sarajevo», indicó el literato, recordándole a la líder popular que la riqueza lingüística del castellano permite mayor precisión en el uso de la palabra. «La lengua española está muy bien provista de términos adecuados, así que debería ser más cuidadosa con las hipérboles», le aconsejó, «más que nada, por respeto a los Sarajevos y Gazas de verdad».

Veo que DÃ­az Ayuso @IdiazAyuso tiene muy poca idea de lo que fue Sarajevo. La lengua espaÃ±ola estÃ¡ muy bien provista de tÃ©rminos adecuados, asÃ­ que deberÃ­a ser mÃ¡s cuidadosa con las hipÃ©rboles. MÃ¡s que nada, por respeto a los Sarajevos y Gazas de verdad. — Arturo PÃ©rez-Reverte (@perezreverte) September 16, 2025

Pero siempre hay abogados del diablo, especialmente pródigos en la red social de Elon Musk, que buscaban la mínima para defender a la presidenta. «Bueno, Arturo, tú tampoco tienes la verdad absoluta del asunto; tampoco te flipes», expresó uno, aludiendo a la supuesta relatividad de los hechos y de las opiniones. «Otros, como tú, que estuvieron en el conflicto a pie de calle seguramente tengan otras opiniones», le rebatió.

Pérez-Reverte no estaba de acuerdo. Ni mucho menos. «Si estuvieron allí, y no fueron muchos los que estuvieron, dudo que tengan opiniones diferentes», dijo para zanjar el debate.

Y eso que el escritor, en términos generales, estaba bastante en sintonía con la opinión de Ayuso sobre los incidentes en La Vuelta, como dejó ver el propio domingo. «Hay días en que uno tiene la impresión de ir a bordo de un autobús de suicidas. Un presidente de España que boicotea la Vuelta a España. Un delegado del Gobierno en Madrid que celebra que les partan la cara a veinte de sus policías. Un ministro del Interior que desaparece en cuanto surge un problema. Una oposición paralizada como un conejo ante los faros de un automóvil, recibiendo bofetadas y tartas en la cara como un payaso de circo», lamentó en su cuenta oficial en X, «a bordo de ese autobús lleno de suicidas habría gritado hace años: "¡Paren, que me bajo!". Ahora, sin embargo, lo que tengo es curiosidad por ver qué ocurre cuando todos nos vayamos al carajo por el acantilado».

Aunque lo cierto es que la presidenta madrileña en todo momento elevó el tono, haciendo menciones a guerras o terrorismo para referirse a lo que obligó a cancelar la última etapa. Con imágenes del público de La Vuelta dispersándose ante la recomendación de las fuerzas del orden, Ayuso también afirmó: «Lo que consiguió la kale borroka alentada por Pedro Sánchez y sus ministros: familias y niños corriendo y llorando». Muchos le recordaron, con imágenes, que el verdadero sufrimiento de familias y niños estaba actualmente en la Franja de Gaza.