El profesorado que vigila la PAU podrá inspeccionar en cualquier momento gafas, bolígrafos u otros elementos

Foto de la selectividad del año pasado en Santiago XOAN A. SOLER

A una semana exacta de que arranquen en Galicia las pruebas de acceso a la universidad (PAU), la Comisión Universitaria de Galicia (CIUG), el órgano que se encarga de la organización y elaboración de estos exámenes, ha publicado una adenda al protocolo PAU en el que establece que el profesorado de las comisiones delegadas podrá solicitar al alumnado «en calquera momento» y si así lo considera, cualquier elemento u objeto para su inspección. Como ejemplo la CIUG se refiere a gafas, calculadoras o bolígrafos. Además, recuerdan, el uso de dispositivos no permitidos implica la expulsión de la prueba, al igual que tener cualquier dispositivo electrónico dentro del aula. Es decir, el estudiante perderá toda la convocatoria, sea la ordinaria de junio, sea la extraordinaria de julio.

Los responsables de la selectividad insisten así en la prohibición no solo de usar elementos electrónicos sino de introducirlos en el recinto en el que se hacen en los exámenes aunque no se utilicen. Con esto pretende evitar situaciones como la vivida el año pasado, cuando un alumno que realizaba las pruebas en Vigo fue expulsado por usar un móvil, o en el 2022, con al menos tres estudiantes fueron obligados a abandonar el aula por utilizar teléfonos o relojes inteligentes.

El motivo del añadido al protocolo publicado este mares es afianzar el control del alumnado. Las nuevas gafas con conexión a internet, bolígrafos con posibilidad de ofrecer información o calculadoras avanzadas (que no sean las permitidas) pueden ser la vía de entrada para información del exterior lo que supondría una ventaja ilegal para el alumnado con respecto a sus compañeros. Hace años que se persiguen este tipo de prácticas, y de ahí, por ejemplo, que se exigiese del alumnado que lleve las orejas despejadas, con el pelo recogido, para evitar el uso de auriculares; es cierto que existen modelos que se introducen en el pabellón auditivo, contra los que por ahora no hay muchas opciones en las aulas de la selectividad.

Para evitar que se copie o que se reciba información del exterior, hay inhibidores de frecuencia que se usan en los espacios del examen, aunque no se hace de forma permanente en todos. Son varias las comunidades autónomas que este año imitarán el mecanismo que Galicia utiliza desde hace varias convocatorias.

Hay que recordar que la selectividad es un examen que permite el acceso a la universidad y, en paralelo, genera la nota que a fin de cuentas supone un ránking del alumnado para elegir con preferencia del resto de sus compañeros la carrera a estudiar. Hay muchos grados en los que la competencia es feroz y en los que una milésima o una centésima de la nota final puede suponer la diferencia entre realizar los estudios deseados o quedarse fuera.

Casi 13.500 estudiantes para este junio

El 2 de junio arranca en Galicia y en la mayoría de comunidades autónomas la PAU, en la que se matricularon 13.441 estudiantes en diez localidades gallegas. Se examinarán a lo largo de tres días, martes, miércoles y jueves, en 36 sedes.

Las notas provisionales se conocerán el 11 de junio. Será una semana después de realizar los últimos exámenes de la selectividad, y los estudiantes contarán a partir de esa fecha con tres días para solicitar la revisión de sus notas. Las definitivas llegarán el 18 de junio, y a partir de ese momento empezarán los llamamientos para acceder a los grados universitarios.

¿Cómo serán los exámenes?

Las pruebas de acceso, que elabora y organiza la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), constan de cinco exámenes obligatorios. Son Lingua Galega, Lengua Castellana, la primera lengua extranjera, Historia de España o Historia de la Filosofía —deben escoger entre una u otra— y la asignatura troncal —Matemáticas, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, Latín, Análise Musical, Artes Escénicas o Ciencias Xerais— de la modalidad del bachillerato que cursen. A mayores, los estudiantes pueden realizar hasta tres exámenes optativos, de los que se seleccionarán, para el acceso a las carreras, las dos notas más altas y que más ponderen en las carreras en las que aspiran a entrar.

En la selectividad de este año, como ocurrió hasta ahora, la duración de los exámenes está fijada en 90 minutos con un descanso de media hora entre pruebas consecutivas; y las pruebas contarán, generalmente, con cuatro preguntas.

Calcular la nota

De los 14 puntos que se pueden alcanzar, 8 se juegan en esos tres días que duran los exámenes de la selectividad y eso preocupa especialmente a los estudiantes, que han comenzado ya a realizar sus cálculos para saber cómo deberán jugar sus cartas.

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«¿Si saco un 9 en la parte obligatoria me llega para entrar en Física?» o «¿Qué tengo que sacar en las optativas para estudiar Enxeñaría Forestal?» son algunas de las preguntas que resuenan estos días en los pasillos de institutos y bibliotecas, y que se pueden resolver de forma muy sencilla en la calculadora de la selectividad que La Voz ofrece un año más.