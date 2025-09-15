La Audiencia de Sevilla embarga el sueldo de Miguel Carcaño en la cárcel para pagar la indemnización de la familia de Marta del Castillo

Miguel Carcaño, asesino confeso de Marta del Castillo Jose Manuel Vidal

La Audiencia de Sevilla ha decidido embargar 1.300 euros de la cuenta de peculio de Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, así como también el sueldo si realiza un trabajo dentro de prisión. Según adelanta este lunes Diario de Sevilla, la decisión llega tras el traslado de Carcaño a la prisión Málaga II, Archidona, después de haber ocultado dispositivos electrónicos en su celda.

Carcaño fue condenado en el 2012 a pagar 340.000 euros de indemnización a la familia de Marta del Castillo —140.000 euros para cada uno de los padres y 30.000 euros para cada una de las dos hermanas— de los que no habría entregado hasta el momento cantidad alguna. Según había alegado el único culpable confeso del asesinato de Marta del Castillo, no pagaba a los padres y hermanas porque no contaba con ningún patrimonio.

Sin embargo, según la información del mencionado diario, se ha determinado la «retención del sueldo» y otros elementos que pueda percibir el penado. El condenado a 21 años de cárcel percibía un sueldo de 644 euros al mes por los trabajos realizados en la panadería del centro penitenciario de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, antes de su traslado a la prisión Málaga II, Archidona.

«Así como el resto del saldo resultante que por otros conceptos consten al penado en la cuenta de peculio del centro penitenciario en el cual se encuentra cumpliendo pena, a excepción que pueda haber a disposición del penado la cantidad de 200 euros mensuales para sus gastos personales», dicta la Audiencia en el decreto. Estas limitaciones se deberán mantener hasta «cubrir la responsabilidad civil de 360.000 euros más los intereses y costes de la ejecución» de acuerdo con lo estipulado en los fundamentos de derecho.

Desde las autoridades se justifica la retención de la nómina, con la excepción de los 200 euros para gastos personales, al partir de la base de que el régimen penitenciario ya cubre el mínimo de subsistencia. Ese mínimo de subsistencia, que en España se equipara al salario mínimo, «lo recibe el penado en especie a través de las prestaciones» del propio centro. Este fue el argumento que utilizó la defensa de la familia de Marta del Castillo para lograr el embargo del salario de Carcaño.

Los beneficios de Miguel Carcaño en la cárcel a cambio de mantener relaciones con una funcionaria: acceso a internet y un móvil I. G.

Traslado a Málaga

Miguel Carcaño llegó a la prisión Málaga II, Archidona, después de ser trasladado desde su celda en la cárcel de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real. El cambio fue dictado por las autoridades tras abrirse un expediente a raíz del hallazgo de una tableta, un teléfono móvil y una conexión USB con acceso a internet en su celda. Un excompañero en el penal informó al programa televisivo Código 10 que esos privilegios los había conseguido gracias a su relación con una funcionaria.

Carcaño podría quedar en libertad en mayo del 2030, dado que se cumplirían tres cuartas partes de su condena. Mientras, el paradero de Marta del Castillo sigue sin conocerse y el acusado ha llegado a dar hasta siete versiones distintas de los hechos y diversas ubicaciones para dar con el cuerpo.