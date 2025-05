Los beneficios de Miguel Carcaño en la cárcel a cambio de mantener relaciones con una funcionaria: acceso a internet y un móvil

Carcaño, en un vídeo policial durante los registros domiciliarios realizados tras la desaparición de Marta del Castillo. MEDIASET

Es uno de los presos más conocidos del país. El único encarcelado por la desaparición y el asesinato el 24 de enero de 2009 de la joven sevillana Marta del Castillo. Miguel Carcaño, su exnovio, confesó el crimen y dijo que arrojó el cuerpo de la muchacha al río de Guadalquivir. Más de 16 años después aún no ha aparecido, lo que desde entonces ha desatado la lucha de su familia, especialmente de su padres, Eva Casanueva y Antonio del Castillo, que siempre han reclamado a Carcaño y a su entorno de aquel entonces ayuda para poder enterrar a su hija.

Por ese motivo, noticias como la revelada esta semana por el programa Código 10, que documentó privilegios y trato de favor hacia Carcaño en la prisión de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, ha provocado que soliciten de inmediato una investigación a Instituciones Penitenciarias. El espacio de la cadena Cuatro, se citó con un excompañero en el penal del asesino de Marta, y según sus palabras, «hasta hace mes y medio tenía un móvil, una tablet, un teclado de ordenador, un aparato para tener acceso a internet mediante un wifi, un pendrive y 110 paquetes de tabaco allí de estar trapicheando». «Eso es que lo sabe toda la cárcel, esto lo sabe todo el mundo allí en Herrera», comentaba el entrevistado en exclusiva al reportero del programa, David Casasús. «Cuando le cogieron eso en su celda se enteraron que había sido una funcionaria la que le había pasado todo eso», indicaba el ex-preso sobre la principal cómplice, pero no la única de Carcaño: «Mientras no hacían cacheos no se las pillan, tendría las cosas escondidas en varias celdas y seguramente tendría más ayuda».

Ayuda a través de una funcionaria «sí o sí»

«Miguel Carcaño podría estar manteniendo relaciones sexuales con una funcionaria, así nos lo dicen varios testimonios, y a cambio vivir a cuerpo de rey», certificaba la investigación del espacio de Mediaset su presentador, Nacho Abad. «Eso es a través de un funcionario sí, o sí. Allí te sometes a cacheos cuando pasan los familiares. Te hacen cacheo a ti. Lo pasan todo por el escáner. Todo eso no lo puede pasar una persona», detalló sobre el llamativo hallazgo de pertenencias impropias de un reo encarcelado. «Seguramente esa funcionaria le avisara de todo lo que iba a pasar», concluía el excompañero de Carcaño, que definió la relación entre ambos como «especial».

Según este testimonio, el castigo para el asesino confeso de Marta de Castillo por la tenencia de estos objetos fue pasar mes y medio en un módulo de aislamiento. Miguel Carcaño, que fue condenado a 21 años de prisión podría salir de la cárcel en mayo del año 2030, al estar cumplidas tres cuartas partes de su condena.

Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, Pescaíto: «Ana Julia ha dicho en la cárcel que me quiere matar» Nerea Escámez

Este caso descubierto en el penal de Herrera de la Mancha, recuerda al desvelado este mismo mes en la cárcel de Brieva, en Ávila, donde Ana Julia Quezada, asesina confesa del niño Gabriel Cruz habría tenido un móvil para, entre otras cuestiones, relacionarse con una productora audiovisual para realizar una serie sobre ella. Patricia, la madre del pequeño, pidió entonces que se investigaran a fondo este tipo de privilegios, al igual que en las últimas horas han reclamado los padres de Marta del Castillo.