Vox lleva a votación en el Congreso que se expulse migrantes ilegales, se repatríe a menores y se confisque el Open Arms

La diputada de Vox Rocío de Mer y el vicepresidente de ANAVID, Jesús Muñoz. Chema Moya | EFE

Vox llevará la semana que viene a votación en el Congreso una moción por la que insta al Gobierno a que se expulse a migrantes ilegales, que se repatríe a menores migrantes no acompañados y que se confisque el Open Arms. La iniciativa es una moción consecuencia de interpelación urgente que la diputada de Vox Rocío de Meer dirigió este pasado miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la política del Gobierno en materia de inmigración.

Ahora Vox aprovechará que esa interpelación deriva en una moción que votará la Cámara Baja para pedir «poner fin a las políticas efecto llamada, fronteras abiertas y de connivencia con la inmigración ilegal impulsadas por el Gobierno de España».

De hecho, en el texto de la iniciativa al que ha tenido acceso Europa Press, la formación liderada por Santiago Abascal, destaca que «España está siendo víctima de una invasión inmigratoria».

Asimismo, Vox solicita que se expulse «con carácter urgente» a «todos los inmigrantes que han accedido ilegalmente en España». En esta misma línea, pide que se repatríe a los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen, con sus familias.

Igualmente, quiere que se impulsen «cuantas acciones sean precisas» para la «confiscación» de los barcos de la oenegé Proactiva Open Arms «por su implicación en el tráfico ilegal de personas». También apuesta por retirar toda ayuda o subvención a las entidades que colaboren directa o indirectamente con la inmigración ilegal y condicionar las concesiones en este sentido.

En cuanto a las mafias de tráfico de personas, pide impulsar «todas aquellas medidas necesarias» para perseguir a las que se lucran con la inmigración ilegal, así como a todas las organizaciones que colaboren con sus fines.

Rutas de tráfico

Además, solicita que se refuercen los controles migratorios en todas las fronteras de España y llama a dotar de más medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esta labor, así como facilitar la implicación de las Fuerzas Armadas. En este punto, también apuesta por «identificar y bloquear» rutas de tránsito de inmigración ilegal.

Por otro lado, quiere que se fomenten los acuerdos bilaterales con los países de procedencia de los «inmigrantes ilegales», prioritariamente, de África. El objetivo apunta que es el de «prevenir la inmigración ilegal» y el de «garantizar el retorno inmediato de todos los inmigrantes ilegales, mayores y menores de edad, que han llegado a España».

Finalmente, insta al Ejecutivo a impulsar la reforma del ordenamiento jurídico español al objeto de combatir la inmigración ilegal. Para ello, solicita la modificación de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, así como de su desarrollo reglamentario, «al objeto de endurecer la legislación para combatir la regularización masiva de inmigrantes ilegales y el efecto llamada que genera la norma».

Además, pide la modificación de la ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, así como de su desarrollo reglamentario, para «evitar el fraude de ley en las solicitudes de protección internacional».