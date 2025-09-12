Iglesias sostiene que escolarizó a dos de sus hijos en un centro privado por la «presión social» que sufrían

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias, en una entrevista con la Agencia Efe con motivo de la presentación de su libro Enemigos íntimos. JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos dio este viernes una explicación sobre la razón por la que dos de sus tres hijos están escolarizados en un centro privado, a pesar de sus reiteradas críticas a este modelo educativo de Pablo Iglesias. La causa está en la «presión social» que recibían los menores. Por ello, eligieron una escuela laica y privada en el municipio madrileño de La Rozas.

El exvicepresidente del Gobierno y la eurodiputada y candidata de Podemos a las próximas generales apostaron por esta opción después de cargar duramente contra este tipo de enseñanza durante su trayectoria política, llegando a afear a ministros socialistas esta decisión. «Papá y mamá que quieren llevar al niño al colegio privado súper especial es porque no quieren que haya niños gitanos, no quieren que haya hijos de inmigrantes marroquíes, o de ecuatorianos, ni de gente de clase obrera en general, porque no quieren que se mezclen con niños de clase obrera», dijo Iglesias en una entrevista radiofónica.

Así lo hizo público Cataluña Radio a través de uno un colaborador que trabaja para la emisora, tras una conversación que tuvo con Pablo Iglesias. «En este programa nos ha explicado que no deja la pública, porque su hija continuará en una escuela pública», detalló el presentador de la emisora, que explicó las motivaciones del dirigente. «Ha cambiado a los hijos por razones que no quiere explicar», continuó para detallar luego que «la presión social que recibían en muchos casos sería uno de los motivos principales». Iglesias, siempre según la conversación reproducida por este medio de comunicación, insiste en que el centro es una cooperativa y que la decisión que han tomado es para poner a sus hijos en el «centro del bienestar».