Iglesias y Montero matriculan a dos de sus hijos en un colegio privado pese a que el exvicepresidente denostó a los padres que hacían lo mismo

Pablo Iglesias e Irene Montero, en una imagen de archivo Alberto Ortega | EUROPAPRESS

Pablo Iglesias siempre ha realizado una encendida defensa de la enseñanza pública durante su carrera política. Hasta ahora. Porque el exfundador de Podemos, exvicepresidente y exministro de Derechos Sociales ha elegido un centro privado para matricular a dos de sus tres hijos que tiene con la también exministra de Igualdad y actual diputada europea Irene Montero. Los antiguos dirigentes de la formación de izquierda han sido vistos en dos ocasiones con los menores en la entrada del colegio madrileño, con una cuota mensual de 500 euros por alumno. Primero, a la actual diputada en el Parlamento Europeo llevándoles el lunes por la mañana a clase en el arranque de curso y después al politólogo recogiéndolos por la tarde.

La sorpresa ha sido mayúscula. Sobre todo, entre los que ven una clara contradicción por las duras críticas que el propio Iglesias realizó cuando ostentaba el liderazgo de la formación morada a los padres que optaban por colegios privados. No tuvo piedad de ellos en una entrevista que la Cadena Ser le hizo en su momento. «Porque el papá y la mamá que quieren llevar al niño al colegio privado superespecial no quieren que haya niños gitanos, ni hijos de inmigrantes marroquís ni de ecuatorianos. No quieren que se mezclen con los niños de clase obrera», llegó a decir.

Iglesias consideraba que los colegios privados formaban parte de «un mecanismo de segregación social, donde las familias con más recursos se separan del resto». «La educación privada no está pensada para que vaya todo el mundo, está pensada para una minoría que se lo puede permitir», añadía. Por ello, apostaba por la creación de una red educativa de centros públicos para «garantizar igualdad de acceso y calidad» a todos los alumnos.

Durante una jornada electoral, el ex secretario general de Podemos llegó a votar «en el colegio público que queremos que estudien nuestros hijos». Se refería al centro de La Navata, el que les correspondía después de mudarse al chalé de Galapagar que supuso todo un terremoto en el seno de Podemos, que veía cómo su líder se alejaba en la vida personal de las ideas progresistas que había defendido hasta ese momento. «Es un día hermoso para recordar lo importante que es la educación pública y lo importante que es para la democracia protegerla», insistió.

De nuevo la hemeroteca vuelve a jugarle una mala pasada a Iglesias. El centro elegido por Iglesias y Montero está dirigido por una cooperativa de profesores con más de 40 años de experiencia. El mismo centro se define en su página web como un pequeño colegio «cercano y centrado en el bienestar del alumno, donde la comunidad educativa (profesores, familias y alumnos) participa activamente».

El centro se define como laico e independiente con una metodología basada en un «aprendizaje significativo basado en el respeto mutuo», además de impulsar la creatividad artística y los conocimientos tecnológicos-científicos de sus estudiantes. Una oferta educativa que costará a Iglesias y Montero 10.000 euros anuales por sus dos retoños.