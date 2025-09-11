La Fiscalía recurre la decisión del juez de pedir a la Moncloa todos los correos electrónicos de Begoña Gómez

Melchor Saiz-Pardo / Mateo Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Pedro Sánchez y Begoña Gómez, el miércoles en Madrid en el estreno de la nueva película de Amenábar
Pedro Sánchez y Begoña Gómez, el miércoles en Madrid en el estreno de la nueva película de Amenábar Juanjo Martín | EFE

«Estamos ante una decisión desmesurada en su alcance pretendido», afirma el ministerio público en línea con la defensa de la imputada

11 sep 2025 . Actualizado a las 13:33 h.

La Fiscalía ha recurrido por «absolutamente desmesurada» la decisión del juez Juan Carlos Peinado de reclamar a Moncloa todos los mails que la mujer de Pedro Sánchez ha remitido y recibido desde su cuenta oficial de

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 6 mes Suscríbete