Begoña Gómez defiende ante Peinado que su asesora le hizo un «favor» puntual con la cátedra
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Cristina Álvarez se acoge a su derecho a no declarar y deja en manos de la Audiencia Provincial de Madrid la decisión final sobre su imputación por presunta malversación10 sep 2025 . Actualizado a las 13:20 h.
Begoña Gómez ha declarado a preguntas de su abogado en su cuarta comparecencia como imputada ante el juez de Madrid Juan Carlos Peinado. Siguiendo la misma estrategia que en su anterior citación, la investigada por cinco