Feijoo acusa a Sánchez de manchar la apertura del año judicial y critica que someta al rey a un choque institucional: «Es un error»

Atlas

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de manchar la apertura del año judicial «atacando a jueces» y ha lamentado que someta al rey Felipe VI a presenciar un «choque institucional sin precedente» con la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está procesado y a la espera de ser juzgado por el Tribunal Supremo.

Un día después de anunciar que no acudiría al arranque del año judicial alegando que «participa un fiscal general del Estado que incurrió en desviación de poder según el propio CGPJ» y que «está a la espera de ser juzgado por el propio Tribual Supremo», Feijoo ha reafirmado su negativa a acudir, acusando a Sánchez de empañar el acto por mantener en el puesto a García Ortiz.

«Quien mancha la apertura del año judicial es Sánchez atacando a jueces y un fiscal general procesado que se empeña en intervenir ante el Supremo que le investiga», ha expresado el líder de la oposición en un mensaje en la red social X.

Feijoo, además, ha lamentado que se someta al rey a que «presencie este choque institucional sin precedente». «Es un error que no avalaré con mi presencia», ha recalcado el presidente de los populares.

Fuentes del PP detallaron este miércoles que Feijoo participará el viernes en la inauguración del curso político del PP de la Comunidad de Madrid junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que está convocado para «el mismo día y a la misma hora» que la apertura del año judicial.

El PP ha asegurado que «profesa el mayor de los respetos hacia el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo» y ha resaltado que es «el mismo que tiene hacia la Corona en general y hacia Su Majestad el Rey en particular».

El rey recibe al fiscal general en su primera cita tras saber que se sentará en el banquillo Andrés Rey

En este sentido, fuentes de Zarzuela han informado de que el PP ha comunicado a la Casa del Rey la decisión de su presidente de no asistir al acto del viernes, sin entrar a valorar los motivos de la misma. Precisamente, Felipe VI ya recibió en audiencia este mismo miércoles en Zarzuela al fiscal general, quien le hizo entrega de la memoria de la Fiscalía.

Jueces y fiscales piden al fiscal general que no asista «por respeto» a Felipe VI

Las dos asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales y una tercera de estos últimos han pedido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por supuesta revelación se secretos, que «se abstenga de asistir» este viernes al acto de apertura del año judicial «por respeto al rey», que lo presidirá.

Así lo solicitan en un comunicado conjunto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Como es tradicional está previsto que el fiscal general intervenga en el acto de apertura del año judicial en el Supremo, precisamente el tribunal que lo investiga por, supuestamente, revelar supuestamente datos del caso de presunto fraude fiscal seguido contra Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales recuerdan que se trata de un acto solemne que se celebra bajo la presidencia del rey. «Sentar junto al rey y ante el poder judicial a una persona contra la que se ha acordado la incoación de un procedimiento abreviado en virtud de resolución firme y cuando con toda probabilidad se abrirá juicio oral es un hecho insólito que constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de derecho y al propio jefe del Estado», indican.

Y añaden: «Mina la credibilidad de la justicia y afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales que cada día desempeñamos nuestra función desde la absoluta independencia y con escrupuloso respeto al principio de legalidad».

Las asociaciones aclaran que «como no puede ser de otro modo» respetan la presunción de inocencia de Álvaro García Ortiz pero estiman que «el respeto a las instituciones y a lo que representan está por encima de los intereses particulares de los servidores públicos».

«Por eso desde aquí queremos solicitar al fiscal general del Estado que por respeto al rey y a quienes integramos las carreras judicial y fiscal se abstenga de asistir al acto solemne de apertura del Año Judicial», concluye el comunicado.