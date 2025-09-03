Medias sonrisas forzadas y caras de circunstancias: el tenso encuentro entre el rey y el fiscal general
MADRID / COLPISA
El procesado García Ortiz entrega a Felipe VI la memoria de la Fiscalía General en vísperas de la controvertida apertura del año judicial del viernes03 sep 2025 . Actualizado a las 14:07 h.
Medias sonrisas forzadas, caras de circunstancias... incluso muecas de nerviosismo. Tenso encuentro entre el rey Felipe VI y Álvaro García Ortiz en el Palacio de la Zarzuela este miércoles en el que el máximo responsable del