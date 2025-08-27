Robles culpa a Feijoo de que las autonomías pidieran medios «increíbles»

Margarita Robles, este martes ante la Comisión de Defensa en el Senado. Alberto Ortega | EUROPAPRESS

La ministra de Defensa, Margarita Robles, culpó este martes a Alberto Núñez Feijoo de que varias autonomías gobernadas por el PP pidieran al Estado medios en «cantidades increíbles» contra el fuego, durante la noche del 15 de agosto y pese a que ya estaban trabajando de forma «absolutamente coordinada». Durante su comparecencia en el Senado a petición de los populares, Robles detalló los mensajes enviados desde Galicia, Extremadura y Castilla y León a partir de las 20.42 horas, justo después de que Feijoo pidiese más refuerzos del Ejército, más allá de la UME. Calificó como «sorprendente» que esas tres comunidades pidiesen medios en abstracto, sin listados concretos, que contenían elementos ya desplegados.

La titular de Defensa también señaló que los consejeros de las comunidades afectadas «han sufrido, lo han pasado mal», han tenido que tomar decisiones difíciles y han visto cómo «viene alguien de fuera, aunque sea del mismo partido», y pide medios a las once de la noche, cuando ellos estaban haciendo bien su trabajo. El jefe del Estado mayor de la UME se reunió con estas comunidades tras su petición, de cara a desplegar medios, algunos de los cuales «nunca se pusieron en funcionamiento», como quince puestos de mando avanzado. Al mismo tiempo, en Castilla y León se prepararon cocinas de campaña para doscientas personas y solo fueron veinte, y dos turistas.