El PP propone prohibir el indulto por delitos de terrorismo, corrupción y contra menores

La vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, momentos antes de la rueda de prensa ofrecida este sábado en Logroño. FERNANDO DIAZ | EFE

El PP registró una proposición no de ley en el Congreso para prohibir el indulto a personas condenadas por delitos de terrorismo, corrupción, ataques a la integridad territorial del Estado, contra el orden constitucional o cometidos contra menores. La vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, avanzó que esta iniciativa pretende reformar «instrumentos que, en manos del sanchismo, pueden ser utilizados para la indignidad».

Esta propuesta prevé instar al Gobierno a reformar la ley que regula el ejercicio de la gracia de indulto, como una medida de «regeneración democrática», explicó. Gamarra apuesta por «blindar el sistema constitucional», para evitar que «quede en manos de políticos que no tienen ni principios ni moral y que lo utilicen en beneficio propio y en perjuicio de la democracia», recoge Efe.

Marchas de apoyo a ETA

También aludió a la manifestación en apoyo a los presos de ETA convocada por la asociación Sare y las comparsas bilbaínas celebrada este viernes en Bilbao. «La indignidad tomaba las calles, mientras la víctimas del terrorismo tienen que aguantar. En una democracia, esto es una vergüenza», censuró. La dirigente del PP recalcó que en una democracia plena un Gobierno no tiene como socios a los testaferros de los terroristas, garantiza la dignidad de las víctimas del terrorismo y evita su humillación.

Sin embargo, criticó que «el Gobierno de España, en manos de Bildu, antepone estar en el poder a la protección de las víctimas» y recordó que el PP ha planteado la reforma de leyes para que los jueces tengan instrumentos suficientes que garanticen que la vergüenza no se hace con la calles, pero después se bloquean en el Congreso. «Pedro Sánchez, con tal de seguir en el poder, ha entregado la memoria democrática de España a Bildu, por ahí no vamos a pasar los demócratas», ha subrayado. Por ello, el PP apoya la derogación de esa ley, que se sustituya por una ley de concordia que sea escrita y ratificada por los demócratas, insistió Gamarra.