Peinado cita a Begoña Gómez por presunta malversación en la contratación de su asesora

Mateo Balín MADRID / COLPISA

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez durante la cena oficial a los participantes en la IV Conferencia Internacional para el Desarrollo de Sevilla, este lunes en Palacio de las Dueñas, el pasado 30 de junio. JuanJo Martín

La esposa de Sánchez comparecerá el 11 de septiembre por unos hechos que el Supremo descartó con Bolaños y pese a que no es funcionaria o cargo público

18 ago 2025 . Actualizado a las 22:25 h.

El juez de Madrid Juan Carlos Peinado persiste en su empeño de mantener abierta la línea de investigación contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por un presunto delito de malversación de caudales

