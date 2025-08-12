El empresario que financió a Alvise denuncia que cinco encapuchados lo secuestraron a punta de pistola y le robaron millones de euros en criptomonedas

El empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain', tras salir de declarar en el Tribunal Supremo, el pasado 11 de julio. Mariscal | EFE

El empresario Álvaro Romillo, conocido en las redes como Luis CryptoSpain, ha denunciado ante la policía haber sido víctima de un violento robo en su domicilio durante la madrugada del lunes. Romillo, que en su día afirmó haber entregado 100.000 euros al eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Alvise Pérez, para la campaña de las elecciones europeas de junio de 2024, asegura que cinco individuos encapuchados irrumpieron en su vivienda mientras dormía junto a su pareja. Los asaltantes, además de sustraer 200.000 euros en efectivo, medio millón en relojes y diversas joyas, les habrían obligado a transferir 1,2 millones de euros en criptomonedas.

Siempre según la denuncia presentada por Romillo, y cuya veracidad investiga la Policía, el empresario y su mujer se encontraban durmiendo en su domicilio —un chalé ubicado en la Urbanización Ciudalcampo de San Sebastián de los Reyes — tras regresar de un viaje, cuando a las tres de la madrugada del lunes fueron despertados por los asaltantes, que les amenazaron con un arma de fuego y una pistola táser. Los ladrones obligaron a las víctimas a bajar a la cocina, donde fueron maniatadas y amordazadas. Así reducidas, forzaron a Romillo a transferir los 1,2 millones de euros en criptomonedas a cuentas cifradas.

El empresario de las cripto confiesa ante el juez que los 100.000 euros a Alvise fueron a cambio de «favores futuros» Melchor Saiz-Pardo

Según informa El País, cuatro horas después del inicio del asalto, cuando el reloj marcaba las siete de la mañana, Romillo y su pareja lograron quitarse las bridas de las manos. Fue entonces cuando pidieron ayuda a la seguridad de la urbanización, que avisaron posteriormente a la Policía Nacional. Él y su esposa fueron atendidos por los servicios médicos de «heridas leves». Por ahora, se desconoce el método que los asaltantes usaron para presuntamente entrar en la vivienda.

Su relación con Alvise

El episodio se produce apenas un mes después de que Álvaro Romillo compareciera ante el Tribunal Supremo como investigado. El 11 de julio, el empresario ratificó que había entregado 100.000 euros a Alvise Pérez para la campaña electoral de Se Acabó la Fiesta, una declaración que coincidía con la versión que ya ofreció ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye la presunta estafa piramidal vinculada a Madeira Invest Club (MIC). Aquella confesión acabó con la imputación del europarlamentario en el Tribunal Supremo por financiación irregular, aunque Alvise siempre ha sostenido que fue el pago «sin IVA» por su trabajo de promocionar el fondo de Romillo.

Alvise admite que recibió 100.000 euros de un empresario pero niega financiación ilegal Mateo Balín

A preguntas de la prensa a la salida del Supremo, Romillo explicó que el dinero iba destinado, en principio, a promocionar Centinel, «una de las actividades» que se desarrollaban dentro del MIC. Sin embargo, precisó que, al no llevarse a cabo esa promoción, se dio por entendido que la suma podría emplearse en «cualquier otro servicio» relacionado con el «futuro puesto o poder» de Pérez. «No quedó definido», matizó.