Tres de los fallecidos en Cuenca eran niños de 8 meses, 2 y 4 años: así deben viajar los menores en el coche

Los vehñiculos implicados en el accidente. ÁLVARO DEL OLMO | EFE

En el kilómetro 181 de la N-310 a su paso por la localidad manchega de Sisante, en Cuenca, se producía poco antes de las cinco de la tarde de este domingo uno de los peores accidentes de tráfico en lo que va de verano. Una colisión frontal entre dos vehículos dejaba cinco fallecidos y cuatro heridos graves. Se investiga cuáles pudieron ser las causas de este suceso, ocurrido en un tramo recto de una vía convencional con un carril para cada sentido de la circulación. Entre las primeras hipótesis se baraja un deslumbramiento dada la incidencia de luz solar directa en esos momentos. Esta carretera acumula un amplio historial de accidentes. En 2004, a tan solo cien metros del lugar donde este fin de semana perdían cinco personas la vida, un hombre murió y ocho personas resultaron heridas al chocar un coche contra un autobús. En 2019 cinco personas, tres de ellas menores, sobrevivieron pero tuvieron que ser excarceladas. En 2022, cuatro personas salieron airosas de un choque entre un camión y un turismo.

Este lunes, las cuatro personas heridas, un hombre de 29 años, trasladado por la UVI al Hospital de Villarrobledo; una mujer de 26 años, trasladada por ambulancia al Hospital de Villarrobledo; un hombre de 40 años, trasladado por helicóptero sanitario al Hospital de Albacete; y otro del que no se tienen más datos, también trasladado por helicóptero al centro albaceteño; permanecen hospitalizados. El pronóstico de los dos últimos es reservado y se encuentran en una Unidad de Reanimación, según informa la agencia Efe.

Tres menores muertos ¿llevaban sillita?

Lo más dramático de este siniestro está en uno de los dos turismos implicados. De los cinco ocupantes a bordo se salvaron los adultos, falleciendo los tres menores, de 8 meses, 2 y 4 años, todos ellos residentes en Villanueva de la Jara, localidad que ha decretado tres días de luto oficial.

El Digital de Castilla-La Mancha apunta que formaban parte de una misma familia de origen rumano, pero no se ha confirmado oficialmente el grado de parentesco entre ellos y la relación con los dos adultos que les acompañaban. También se estudia ahora si todos los pequeños llevaban correctamente puestos los sistemas de retención infantil.

Sillitas y dispositivos de retención obligatorios

Desde recién nacidos, hasta que alcanzan los 135 centímetros, la DGT recuerda que es obligatorio emplear una sillita de retención adecuada a su altura, peso y edad para cumplir la normativa europea ECE R129, conocida como «i-size». La falta de instalación y la no utilización de un sistema de retención infantil (SRI) es una infracción grave que conlleva multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné para quien esté al volante del vehículo. La UE, con la nueva homologación, señala que estos sistemas de seguridad pasiva (aquellos que se activan tras el accidente y no antes) reducen un 80 % el riesgo de muerte y un 90 % las lesiones. Eso sí, conviene cerciorarse de que la sillita que compremos esté correctamente homologada. De no ser así, además de exponer a la niña o el niño a graves daños, podemos también ser sancionados como responsables del vehículo.

Dado que estos sistemas basan su eficacia en la absorción de la energía de los impactos, resulta fundamental que las sillitas estén adaptadas a cada etapa de crecimiento del menor para que cumplan su función. Hay dos máximas fundamentales. La primera es que siempre que existan plazas traseras es recomendable que viajen en ellas, al considerarse las más protegidas de las colisiones más frecuentes, las frontales. La otra prioridad es que también viajen a contramarcha el mayor tiempo posible y, en todo caso, con carácter obligatorio hasta los 15 meses de edad, porque así se minimizan las lesiones en la cabeza, cuello y columna vertebral. En caso de que el vehículo sea biplaza o ya estén ocupadas por menores el resto de asientos traseros podrían viajar en el asiento del copiloto desactivando el airbag para que la explosión de la bolsa de aire no impacte contra el sistema de retención, especialmente cuando aún debe el bebé ir a contramarcha.

Así, se establecen diferentes grupos en función de los kilos del menor para que viajen en la silla que mejor se adapte a sus características. Una señal de que hay que cambiar la silla y pasar a la siguiente por su mayor estatura, es el momento en el que la cabeza del niño sobresale del respaldo estando ajustado a la máxima altura disponible.

A partir de los 135 centímetros, ya podría usar directamente el cinturón de seguridad del vehiculo, aunque se recomienda el uso de silla hasta los 150 centímetros. Además, si rebasa la marca obligatoria de los 135 centímetros, pero la banda diagonal del cinturón de seguridad pasa por su cuello, debe seguir empleándose un sistema homologado hasta que no ocurra.