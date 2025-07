Rueda y Moreno se citan en septiembre con Page y Barbón para frenar el cupo

Los presidentes autonómicos Moreno, Rueda y López Miras, el 5 de julio en el congreso del PP. FERNANDO VILLAR | EFE

El curso político empezará con fuerza el 3 de septiembre en Santander. Una mesa redonda organizada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en la capital cántabra sentará juntos al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, al castellanomanchego Emiliano García-Page y al asturiano Adrián Barbón. Dos barones populares con peso y cercanía a Alberto Núñez Feijoo y dos líderes socialistas que ocupan dos de las cuatro presidencias autonómicas de su partido. El eje del debate será la financiación autonómica y, singularmente, el cupo catalán.

Los cuatro, pese a las discrepancias ideológicas, coinciden en lo fundamental: la financiación singular para Cataluña rompe el modelo autonómico y, de llevarse a cabo, provocaría graves mermas en los ingresos del resto de comunidades, fundamentalmente en las menos pobladas.

En la Xunta confirman la cita. «Forma parte dos contactos do presidente Rueda có resto dos presidentes autonómicos. Temos moi claro que é un tema central no que Galicia leva traballando moitos anos e que enlaza perfectamente có recollido na chamada Declaración de Santiago do 2021, subscrita por oito autonomías», explican desde San Caetano.

Aquel documento, que consta de 35 puntos, reclama una financiación justa y fue suscrita por los presidentes de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, La Rioja y Cantabria. «Esa é a folla de ruta de Galicia, a mesma que Alfonso Rueda aplica nas reunións bilaterais que levou a cabo desde entón, como nos Encontros do Eo que organiza La Voz de Galicia ou na máis recente coa presidenta de Extremadura», recalcan desde la Xunta.

Al margen de la mesa redonda, los cuatro dirigentes autonómicos tendrán tiempo para departir en privado las distintas estrategias para frenar la nueva cesión al separatismo catalán. Todos los asistentes valoran muy positivamente que la organización corresponda a una entidad privada de espíritu divulgativo, porque todos prefieren huir de la palabra enfrentamiento para apostar por el consenso.

En una entrevista en El Mundo este domingo, el andaluz Juanma Moreno se mostró convencido de que «habrá una alianza» con los socialistas Adrián Barbón y Emiliano García Page contra el «cupo independentista catalán» y destacó su «sintonía» con ambos líderes autonómicos. «No quiero hablar de frentes, sino de algo más amplio y más amable».

El presidente andaluz admite que «Cataluña es merecedora de una mejor financiación, pero no en contra del resto de comunidades. Sintonizo con Page y Barbón en esta materia».

Cuestionado por una declaraciones de la ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero, sobre el hecho de que Andalucía podría aspirar a la misma financiación singular negociada con Cataluña, Moreno califica de «burrada» ese planteamiento. «Es una huida hacia adelante. Si rompemos el modelo, las comunidades con niveles de renta más altos tendrán más recursos y las que tienen menos nivel de convergencia, como es el caso de Andalucía, saldrían perjudicadas».