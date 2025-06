Feijoo logra el 99,72 % de los votos como único candidato a la presidencia del PP

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, durante un discurso en una imagen de archivo. Álex Zea | EUROPAPRESS

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, único candidato a la reelección como presidente de su formación, recibió el apoyo del 99,72 % de los militantes que votaron, según informó poco antes de las once de la noche de este lunes el presidente del comité organizador del congreso de julio y secretario general del partido en la Comunidad de Madrid, Alfonso Serrano, a través de su cuenta personal en la red social X. «En el año 2022, obtuvo el 99’63 %. Gracias a todos los inscritos por su participación», añadió el también número dos de Isabel Díaz Ayuso.

Entre las nueve de la mañana y las ocho de la tarde de este lunes, afiliados y dirigentes acudieron a las urnas instaladas en casi mil sedes en todo el país. Un total de 51.634 personas se habían inscrito para participar en esta votación y en el XXI congreso nacional extraordinario que celebrará en Ifema en Madrid los días 4, 5 y 6 de julio, aunque los militantes totales de la formación superan los 806.000.

Según informó el PPdeG, Feijoo recibió 10.342 votos y el apoyo del 98,58 % de la militancia en Galicia. La participación en este proceso se situó en el 90,43 % de los más de 11.600 inscritos en la comunidad. A lo largo de la jornada, acudieron a los 53 locales de votación habilitados en las cuatro provincias: 23 en A Coruña, siete en Lugo, 12 en Ourense y 11 en Pontevedra, donde, a pesar del calor registrado, la afluencia fue constante, aseguraron las mismas fuentes.

Todos ellos abrieron sus puertas sin registrar incidentes y culminaron un proceso, que permitió constatar «a esperanza e a ilusión que concita Feijoo non só como presidente nacional do partido, senón tamén como futuro presidente do Goberno de España», apuntaron los populares gallegos.

Rueda: «Seriedade e rectitude»

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, ratificó su apoyo a Feijoo como «líder indiscutible» de la formación, en especial en unos momentos en los que, en su opinión, «representa a seriedade, a rectitude, a limpeza e a solvencia que a cidadanía demanda e España necesita máis que nunca». Así se manifestó en declaraciones a los medios en la sede provincial del PP de Pontevedra, hasta donde se desplazó acompañado del presidente local del partido, Rafa Domínguez, para participar en esta votación. Un proceso que quiere que sea «a constatación do cambio que a maioría desexa e que só pode vir dun líder e dun partido que representan todas as garantías que a cidadanía está a buscar». «En Galicia coñecemos mellor que en ningún outro sitio que Feijoo representa todo o contrario dun Pedro Sánchez á fronte dun Goberno en descomposición e que cada día está máis falto de rumbo e máis sometido a chantaxes», concluyó.

Los estatutos del PP recogen un sistema de doble vuelta, de forma que primero votan los militantes —pudieron hacerlo este lunes— y, después, en el propio congreso, votan los compromisarios. Este lunes, también había una urna instalada en las sedes para designar a los más de 3.200 compromisarios que acudirán a ese cónclave.