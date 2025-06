Los ocho audios que Koldo grabó y por los que Santos Cerdán cayó: «Yo solo sé que no tengo un puto duro»

Comisiones de cientos de miles de euros, amaño de contratos de obra pública y otras conexiones que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos; su asesor, Koldo García y el secretario de organización socialista, Santos Cerdán; mantendrían con diferentes empresarios para, supuestamente, cobrar de forma ilícita 620.000 euros en «mordidas». Es lo que recoge el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregado en el Supremo el 5 de junio y que ha provocado la imputación por organización criminal de Cerdán, hasta este jueves secretario de organización del PSOE. La principal prueba contra la cúpula socialista son ocho grabaciones incluidas en la investigación. Las hizo Koldo y muestran un modus operandi tan sencillo en la práctica como lucrativo para ellos: a cambio de adjudicar obras, recibían contraprestaciones.

9 de abril del 2019

En esta fecha se produce la primera grabación, donde Koldo dice a Ábalos «yo he hablado con Santi —por Cerdán—, y digo: "tío, esto no puede continuar así"». Se referiría a la «presión» que ejercían ciertos empresarios para que les fueran concedidas unas obras por «el tema de Logroño y por el tema de Sevilla». «Llevan mes y medio sin hacer absolutamente nada», lamenta Koldo sobre unas gestiones estancadas.

22 de abril del 2019

Una de las licitaciones que levantan sospechas en la UCO es la del Puente del Centenario en Sevilla. Según otro audio, Koldo y Santos Cerdán señalan que «hubo que presionar muchísimo» por culpa del Secretario de Estado de Infraestructura, Transporte y Vivienda, Pedro Saura. «Tenemos un problema serio Santi, se quieren cargar a las "maletas". A Javier y a Isabel». El primero es el Director General de Carreteras y la segunda ostentaba la presidencia de ADIF, dos cargos muy relevantes a la hora conceder obras en el sector público.

18 de noviembre del 2020

Koldo, Ábalos, Santos Cerdán, Pardo de Vera y Javier Herrero protagonizan una conversación. Aunque la calidad del audio no es buena, Santos recrimina al resto haber aceptado dinero de adjudicaciones a «empresas pequeñas».

21 de enero del 2021

Koldo y Santos Cerdán, precisamente centran el diálogo en esa «preocupación» de que en la trama de cobro de comisiones hubieras esas «empresas pequeñas»: «Me llamó el jefe —por Ábalos— y me dijo que tenías muchísimo miedo y preocupación». Acto seguido se menciona que se han pagado 500.000 euros y otros 70.000 «de la bajera». «Esas son mis cuentas», concluye Koldo.

21 de enero del 2021

Teóricamente, esta grabación tiene lugar el mismo día, unos minutos después de la anterior, con Ábalos incorporado a la conversación. «Koldo, que no quiero que hables de esto», se oye enfadado a Cerdán, quien puntualiza: «si hay algo se arreglará y se arregla con quien hay que arreglarlo. Punto».

22 de febrero del 2022

Según el sexto audio recogido por la UCO en su informe, Koldo y Santos Cerdán, hacen balance de las comisiones que habrían recibido hasta ese momento: 550.000 euros y los 70.000 de la «bajera». Recapitulan y dice Koldo que quedaría pendiente «primero lo de Logroño y después lo de Barcelona —en referencia a unas obras en Sant Feliu de Llobregat de soterramiento de vías del tren que dependen de Adif—». «Lo que nos queda es lo de Sevilla», aporta Santos en referencia a los trabajos en el Puente del Centenario, que según titulares vistos en medios andaluces es una obra «gafada» que acumula «42 millones en sobrecostes».

23 de noviembre del 2023

Koldo, sentado con Ábalos, está enfadado. «450.000 euros se te deben. Y a mí se me deben 130 más otros 100 si conseguimos... O sea, que imagínate. Y el hijo de puta de Santos se ha quedado con dinero de Antxon —sería el empresario navarro propietario de Servinabar 2000 S.L.—. A mí ya se me están hinchando los cojones», habla con franqueza a su «jefe» García. «Yo qué sé Koldo. Yo solo sé que no tengo un puto duro. Pero, pero, no sé, que voy con cincuenta euros toda la puta semana. Eso sí, los estoy estirando que te cagas», le contesta el que fuera titular de Fomento.

12 de diciembre del 2023

Conscientes en la conversación de la investigación en curso, se reúnen Koldo y Santos Cerdán. El primero lamenta su situación actual, «dos años y tres meses» después. «Yo estoy escondido en una puta esquina, yo hice absolutamente todo lo que me han pedido. Yo nunca he dado un problema, sé, yo sé que también, tú me felicitaste a mí y me dices, me dijiste, bueno mira, vale para hacer recados, pero no vale para estar de asesor de un ministro», le reprocha a Cerdán Koldo. Según los investigadores, el asesor de Ábalos pretendía que se le dieran de nuevo obras de las que obtener comisiones.

Estas grabaciones, incorporadas al informe de la UCO, fueron halladas en un registro realizado en febrero del 2024 en casa de Koldo García. Contenidas en dos memorias portátiles, se han convertido en una pieza clave para demostrar la existencia de la trama criminal. Probablemente con ellas, Koldo pretendía cubrirse las espaldas ante el resto de implicados en el cobro irregular de comisiones.