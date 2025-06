Rueda encabeza a los barones del PP en la Conferencia de Presidentes

SANDRA ALONSO

«Veremos», ha dicho el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cuando se le ha preguntado si acudirá a la Conferencia de Presidentes en caso de que el Gobierno no amplíe el orden del día. El también líder del PPdeG afirmó que el Ejecutivo tiene la obligación de incluir los temas que mediante una carta le han propuesto los presidentes de las 11 comunidades y dos ciudades autónomas gobernadas por el PP.

El artículo 5.2.C del reglamento de la conferencia dice: «Se incluirán en todo caso como asuntos en el orden del día aquellos solicitados a instancia de la mayoría de los representantes del conjunto de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía», recordó Rueda.

«Quero pensar que o Goberno central, que convoca a Conferencia de Presidentes, quere cumprir a lei que regula este órgano», afirmó el jefe de la Xunta. Añadió que, antes de confirmar si irá a la Conferencia toca «esperar» a ver qué hace el Gobierno, aunque añadió que se da por «feito» que el Ejecutivo cumplirá el ordenamiento legal. En caso contrario, añadió, «veremos o que facemos». No descartó ese escenario porque «con todo o que estamos vendo» de Pedro Sánchez y del Gobierno central se espera «calquera cousa».

Rueda ha sido de los presidentes populares más claros ante una posible inasistencia a la cumbre, que Pedro Sánchez ha convocado este viernes en Barcelona. Aunque los populares albergan desde el primer día la sospecha de que Sánchez convocó la cumbre como «distracción» o «cortina de humo» ante los casos de corrupción que rodean al Gobierno.

El andaluz Juanma Moreno afirmó que será «difícil» acudir a una reunión que «no tiene orden del día» - fue rechazado en la reunión preparatoria - y también insistió en que el Gobierno debe cumplir el reglamento e incluir los temas planteados por las autonomías del PP. En una línea similar, el aragonés Jorge Azcón se planteó «por qué en un acto tan importante que preside el rey de España, no quiere que se incluyan los temas que preocupan realmente a los aragoneses y a los españoles». La portavoz del Ejecutivo extremeño, Victoria Bazaga, también dejó abierto que su presidenta, María Guardiola, no vaya si es lo mejor para los intereses de los extremeños.

Los populares quieren que se trate la reforma de la financiación autonómica, la inmediata actualización de las entregas a cuenta y la retirada del proyecto de ley de condonación de la deuda; el acceso a la vivienda y la lucha contra la ocupación y la inquiocupación; un nuevo plan energético con seguridad e inversiones en la red para evitar un nuevo apagón; control de fronteras y política migratoria como competencia exclusiva del Estado; la retirada de los proyectos de ley de reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal; las inversiones en infraestructuras críticas ferroviarias y de comunicaciones; el déficit de profesionales sanitarios y la financiación de la dependencia», y la financiación y gratuidad del primer ciclo de educación infantil.

El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, exigió al PP un «mínimo de institucionalidad» y que abandone el «rifirrafe partidario barato». López recordó que el orden del día planteado por el Gobierno se limitaba a vivienda y formación profesional, pero se han añadido otros seis como la quita de la deuda, la financiación, la inmigración, la okupación o la venta de viviendas a extranjeros. El portavoz socialista consideró que las críticas del PP son «excusas tras excusas» que atribuyó a una «deriva antisistema» del PP.

El portavoz parlamentario de los populares, Miguel Tellado, advirtió al Gobierno que «se equivoca si cree que va a tomar el pelo» a los presidentes autonómicos» y dejó la decisión final en manos de los barones.

El PP no es el único partido que se han planteado no ir. El lendakari vasco, Imanol Pradales, afirmó que no acudirá si el Gobierno no aceptaba hablar de política energética. El PNV solo gobierna una comunidad, pero el Ejecutivo incluyó ese punto.

Vox ha animado a los populares a no asistir por coherencia, después de que su presidente, Alberto Núñez Feijoo, asimilase la conducta del Gobierno central a la de una «mafia» y a Pedro Sánchez con un «capo». «Si nos creemos de verdad que estamos ante una verdadera mafia, no puede haber ningún acuerdo», ha dicho su portavoz, Pepa Millán.