Investigan como violencia machista la muerte de una mujer de 55 años en Cartaya, en Huelva

Muerte violenta de una mujer de 55 años en Cartaya, Huelva Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS

Las fuerzas de seguridad buscan a un vecino de Cartaya, en Huelva, como presunto autor del asesinato de su expareja, una mujer de 55 años que fue golpeada en la cabeza con un objeto contundente y cuyo cadáver fue encontrado en el interior de la vivienda en la que residía en esta localidad, según informa Efe.

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas el alcalde del municipio, Manuel Barroso, quien ha precisado que este hombre convivía con ella en la vivienda pero no mantenían en estos momentos una relación sentimental, «lo tenía como recogido», al tiempo que ha indicado que pese a no ser natural del pueblo llevaba mucho tiempo residiendo en él.

Barroso se ha mostrado consternado por un suceso «terrible»: «Cuando recibes una llamada por un caso como este, la verdad que es triste que la vida de una persona se acabe por culpa de otra. Estoy totalmente en estado de shock porque son noticias que a nadie le gusta y sobre todo cuesta asimilar».

Sobre la persona que ha encontrado a la víctima esta mañana sobre las 8:00 horas, otra expareja de la mujer, ha indicado: «Nos comunica que llevaba 15 días sin estar con ella, pero que ahora le estaba realizando una obra dentro de su vivienda y esta mañana la iba a acompañar a una cita que tenía pendiente, por eso vino a su casa; al llamar y a ver que no abría la puerta optó por la vía rápida y entrar por el balcón y ha sido él quien la ha encontrado en su cama».

Cámaras de seguridad

Ha explicado que la mujer tenía instalada cámaras de seguridad en su vivienda, algo por lo que optó debido «al mal destino que tomó su hijo, el cual falleció en esta misma vivienda junto a otra persona; y después de que le quemaran el coche».

Barroso confía en que «puedan esclarecer totalmente lo ocurrido», si bien «hay una vecina que ha visto unas mantas tiradas, con las que supuestamente la persona que salió de la vivienda iba tapada para ocultar su rostro».

En cuanto a la víctima, ha señalado que tanto ella como su familia eran de la localidad de Cartaya y que trabajaba en una delegación territorial de la Junta de Andalucía.

Ha indicado que mañana se guardará un minuto de silencio a las 12:00 horas en la puerta del Ayuntamiento en memoria de la víctima, al tiempo que se va a decretar un día de luto en el que las banderas ondearán a media asta.

Toma de declaraciones

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en declaraciones a los medios en Granada, ha señalado que se está interrogando «a las personas que estuvieron hasta la última hora de la noche con la mujer y, lógicamente, revisando todos los elementos de cámaras y demás que había en el entorno, incluso en la propia vivienda, para a partir de ahí clarificar qué es lo que ha podido pasar».

«En este momento todas las hipótesis están abiertas, no podemos descartar ninguna de ellas; no podemos descartar violencia de género, pero tampoco podemos descartar cualquier otro tipo de móvil o de hecho delictivo distinto», ha señalado, confirmando, además, que, por el momento, no hay ninguna persona detenida por estos hechos.