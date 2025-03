Sánchez no se plantea llamar a las urnas aunque no haya cuentas públicas del 2025

Pedro Sánchez en la rueda de prensa que ofreció a última hora del jueves en Bruselas OLIVIER MATTHYS | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrió por primera vez la puerta a la posibilidad de que no consiga apoyos para aprobar los Presupuestos, pero descartó la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones en caso de que no haya cuentas públicas para el 2025. «Se prorrogan los Presupuestos, sin ninguna duda», explicó Sánchez en una intervención en Bruselas la noche del pasado jueves. El Gobierno se prepara así para un escenario en el que podría renunciar a presentar unos Presupuestos, aunque Sánchez no quiso confirmar esa hipótesis.

Las cuentas del 2023

En caso de prorrogar las cuentas, España afrontaría el 2025 con los Presupuestos del 2023, que fueron los últimos que consiguió aprobar el Gobierno y que ya fueron prorrogados el año pasado.

Sánchez indicó que en ningún caso eso llevaría a un adelanto electoral porque, a su juicio, lo que necesita España es «estabilidad» y seguir aplicando una política económica «que le está sentando bien a las empresas, a la economía española y al empleo». Indicó que los Presupuestos vigentes fueron aprobados por una «administración progresista», en referencia al Gobierno coalición PSOE-Unidas Podemos que los sacó adelante en el 2022 y aseguró que con ellos se está «dando respuesta a muchas de las políticas sociales que están inscritas en los acuerdos de investidura».