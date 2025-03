El PP alienta un cambio ante la crisis en el Gobierno por el gasto en defensa

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, este sábado en el congreso de los socialistas cántabros Pedro Puente Hoyos | EFE

A río revuelto, ganancia de pescadores. El Gobierno de coalición anda algo más que descompuesto, con los ministros del PSOE defendiendo el plan del presidente Pedro Sánchez de aumentar el gasto en defensa comprometido con sus socios europeos para alcanzar antes del 2029, para cuando estaba previsto, una inversión del 2 % del PIB, mientras que los de Sumar insisten en que ese incremento no va con ellos. «Si queremos paz, no hay que prepararse para la guerra», aseguró ayer el líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, girando la máxima latina Si vis pacem, para bellum (Si deseas la paz, prepárate para la guerra).

Ante la actual situación de «inestabilidad e inoperancia en el Gobierno de España», el Partido Popular «tiene la obligación de estar preparado porque en cualquier momento puede haber elecciones» y es «la alternativa», enfatizó Ester Muñoz, vicesecretaria de sanidad de los populares. La política del PP incidió desde Burgos en que actualmente hay «una España inestable, con un presidente inestable», que «no ha sido capaz de aprobar unos presupuestos» y que «continuamente pierde mayorías parlamentarias». Y, además, añadió, es un Gobierno «cercado por la corrupción» y que siendo «supuestamente el más feminista de la historia contrataba a prostitutas en cargos públicos, en empresas públicas. Y ante eso el PP tiene que estar preparado porque somos la alternativa», insistió.

«Que los grupos se retracten»

Sobre la previsión de que el aumento de las inversiones en políticas de defensa y seguridad lo adopte el Ejecutivo sin consultar al Congreso, la secretaria de organización del PP, Carmen Fúnez, aseguró que su partido «obligará» a la ministra de Defensa, Margarita Robles, «a dar las explicaciones» en el Congreso «que su presidente no quiere dar», antes del Consejo Europeo del viernes. Y aprovechó para decir que los miembros del Ejecutivo «están discutiendo si eligen defender a España o a sus socios de Gobierno». Fúnez acusó a Sánchez de «intentar acallar la voz de los españoles en su propia casa, que es el Parlamento» y anunció que el PP presentó una proposición no de ley para que «todos los grupos se retracten, para que digan sí o no: Sánchez, los socialistas y el resto de socios que les acompañan en la coalición de Gobierno». Exprime así la ausencia de una mayoría parlamentaria que secunde las políticas socialistas en defensa, pues la posibilidad de Sánchez de salir airoso en una votación es prácticamente nula después de que la mayoría de las fuerzas (PP, UPN, ERC, Junts, Bildu, Podemos, BNG e incluso Sumar) le dieran la espalda, y solo PNV y CC lo respalden.

Si hace justo un lustro que Sánchez tuvo que cambiar en marzo el objetivo principal de su legislatura por la pandemia, ahora su idea de centrar la actual en la vivienda se ha visto trastocada. «Tiene que ver con el orden multilateral [...] Nos estamos jugando que prevalezca o no el derecho internacional», aseguró esta semana desde la Moncloa tras el giro emprendido por la Administración Trump que ha llevado a Europa a soltar amarras de EE.UU.

Ante las aguas revueltas del Ejecutivo, en su defensa salió el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Patxi López, quien afeó a Alberto Núñez Feijoo que esté «siempre en el lado equivocado de la historia». El socialista le reprochó su postura sobre seguridad y defensa, que «es el gran debate». Y ante las críticas del popular por la escasa información que le facilitó Sánchez en la ronda de consultas con los grupos parlamentarios, excepto Vox, López detalló que el gasto por parte de España se concretará cuando finalice ese debate en Europa. Entonces, dijo, se podrá concretar más, porque, de momento, «todo está en discusión», la seguridad que se necesita y cómo responder de manera conjunta. Y recordó que el presidente del Gobierno acudirá al Congreso a finales de mes después de los Consejos Europeos para informar. «Ya está bien de lanzar diatribas y argumentos que son falsos», añadió.

Compromís avisa a Sumar que no necesita libertad de voto y que dirá no a más inversión

La portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, afirmó ayer que su partido tiene clara su oposición a subir el gasto militar y que «no hay nadie» que tenga que darles libertad de voto, en caso de que someta en consideración del Congreso, por parte del grupo Sumar, compuesto por distintas formaciones que son «independientes» a la hora de defender sus principios», recoge Europa Press.

De todas forma, aclaró que existe un consenso básico en el grupo Sumar de rechazar la subida del gasto militar, pero deslizó que «no sería un drama» si los partidos que integran el grupo votan «distinto». «Somos diferentes partidos que colaboramos y cooperamos de forma horizontal y que, efectivamente, intentamos siempre llegar a consensos, pero obviamente sin en algún momento hay algún tema que no estamos de acuerdo al 100 %, no pasa nada [...] No sería ningún drama que en algún momento en nuestro grupo se votara de forma diferente», subrayó en una entrevista en RNE. A la pregunta de si Sumar tendría que ceder al incremento de la inversión en defensa por el bien del Gobierno de coalición, Micó respondió que eso lo tienen que contestar los ministros de Sumar y puntualizó que Compromís no forma parte del Ejecutivo, sino que le brinda apoyo desde el Congreso.