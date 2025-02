El partido morado pone el foco en Sumar tras las denuncias contra Monedero

La secretaria política de Podemos, Irene Montero, y la secretaria general del partido, Ione Belarra. DIEGO RADAMÉS / EUROPA PRESS

Podemos trató este viernes de poner el foco sobre Sumar, formación rival a la que ahora acusan de haber «mirado para otro lado» cuando nombraron portavoz parlamentario a Íñigo Errejón, de cuya conducta inadecuada con las mujeres la formación morada y Más Madrid, entre otras, ya habían alertado a Yolanda Díaz.

El inevitable paralelismo entre ambos casos y el daño reputacional que supone para organizaciones abanderadas del movimiento feminista la revelación de esta clase de comportamiento entre sus filas pesa como una losa en todo el espacio político —Sumar lo definió hace cuatro meses como «una bomba atómica»—. Este viernes, la propia Belarra, durante una comparecencia en el Congreso ante los medios, descartó errores en el protocolo de su partido y criticó veladamente, sin que nadie le hubiera preguntado por ello, la actuación de Sumar cuando Errejón dimitió de sus cargos envuelto también en acusaciones de violencia sexual.

«No somos iguales»

Esta estrategia de defensa se hizo todavía más evidente cuando Irene Montero intervino, a renglón seguido, en Canal Red, la televisión fundada por Pablo Iglesias. Insistió en la supuesta pulcritud con la que su formación ha encarado las denuncias contra Monedero y negó que se haya «mirado para otro lado» como insinuó que sucedió en Sumar con el caso Errejón.

«No somos iguales. Estamos acostumbradas a que siempre se mire para otro lado y mantengan en puestos de responsabilidad o incluso le den más responsabilidad a personas señaladas. En el caso de Podemos no ha sido así, se ha actuado respetando la voluntad de las víctimas, que no querían ser expuestas», zanjó.

A Yolanda Díaz le llegaron estos dardos en pleno acto con representantes de otros partidos que forman parte del grupo parlamentario de Sumar, como Izquierda Unida o los comunes, que antaño compartieron coalición con Monedero y los suyos dentro de Unidas Podemos.

De puertas dentro, fuentes de Sumar califican la actitud de Podemos como un «intento de embarrar» la ya delicada relación que mantienen ambas organizaciones y son tajantes al respecto: «No vamos a entrar en ese juego».

Mientras tanto, van saliendo a la luz más detalles de la relación que mantuvo Monedero con Podemos tras ser apartado de los actos públicos. En enero de 2024, apenas tres meses después de recibir la primera denuncia, Belarra le respaldaba en redes sociales después de que este hubiera sido víctima de un supuesto bulo. «Es una indecencia lo que hacen. Un abrazo fuerte», le reconfortó la secretaria general de los morados.

Además, Pablo Iglesias no interrumpió la colaboración que Juan Carlos Monedero mantenía con Canal Red hasta ese mes. Aunque no queda claro que estuviera relacionado con las quejas sobre su comportamiento porque entonces su salida de la televisión se relacionó con divergencias políticas.