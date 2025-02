Los sospechas de acoso sexual que hasta ahora señalan a Monedero

Monedero, en una imagen de archivo J.L.Cereijido

Esta semana, Juan Carlos Monedero se ha visto salpicado por informaciones que apuntan a varios casos de acoso sexual, tanto en la etapa que estuvo con cargos en Podemos, partido del que es fundador, como en la Universidad Complutense de Madrid, donde trabaja como profesor de Ciencias Políticas.

El primero que se conoció públicamente fue a través de un audio del periodista Sergio Gregori, uno de los fundadores del canal de televisión de Pablo Iglesias, publicado por Abc. En el relataba conductas supuestamente inapropiadas del cofundador de Podemos que le habían comentado. «Esto lo sé yo desde hace mucho tiempo. A mí, 'X' (nombre de una de las chicas) me contó cosas muy fuertes de Juan Carlos, cosas de baboseo, cosas que tal como me las contó suena a agresión sexual, que es grave, y ella es la que ha decidido que no quería que eso trascendiera a la esfera pública...Como 'X' no quiso denunciar nada yo seguí manteniendo una relación normal y cordial con Monedero», aseguraba Gregori en el audio. El comentario, enviado por WhatsApp a la militante Raquel Ogando, se sumó a la denuncia de la exeurodiputada Lola Sánchez Caldentey, que también acusó a Monedero de agresión sexual.

Podemos confirmó que apartó a su cofundador tras conocer los dos testimonios en su contra en septiembre del 2023. Fuentes del partido morado señalaron este jueves a Colpisa que se activaron los protocolos internos tras recibir una queja en la que se acusaba al politólogo madrileño de realizar «tocamientos» y «manoseos» a mujeres jóvenes del entorno de la formación y tomaron «la decisión política» de relegar al que fuera uno de los fundadores de la organización en el 2014, que en ese momento, y desde hacía años, ya no ostentaba cargos de responsabilidad ni orgánicos.

En una de las denuncias, trasladada a través de los canales internos de la formación, una de las supuestas víctimas describe como «el señor Monedero se dedica a incomodar y manosear a mujeres jóvenes en entornos del partido». También se describe otra escena en la que el político «intentó besar a una compañera estando ebrio» o comportamientos como «tocamientos en cintura y trasero» a otras mujeres.

La propia Ogando, que fue la que recibió el mensaje de Gregori, intervenía el miércoles en el programa de Risto Mejide en Cuatro, Todo es mentira, donde afirmó que conocía el comparmiento impropio de Monedero desde hacía tiempo. «A mí me contaron cosas muy fuertes de Juan Carlos, de baboseo, cosas que dejan en un juego de niños lo de Errejón con Elisa Mouliaá». En este espacio televisivo dijo que ella misma había sido testigo en primera persona de «cierto acertamiento físico que es injustificable». «Nos sorprendió a todos los que estábamos allí, a alguien a quien consideraba amiga. Fue en la Fiesta de la Primavera y no lo vi pertinente, no sé, por la diferencia de edad, por la posición, y porque no había una reacción personal ni nada que pudiera explicarlo», comentó en el programa.

Investigación en la universidad

Poco después, se conoció la Universidad Complutense de Madrid (UCM) había abierto una investigación de información reservada sobre el cofundador de Podemos y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, Juan Carlos Monedero, después de recibir una denuncia sobre posible caso de acoso sexual.

Precisamente, en una de ellas se señala a Monedero, se relata como «en el campus de Somosaguas (donde impartía asignaturas de la carrera de Ciencias Políticas) se conoce su conducta, incluso fue señalado como profesor acosador el día del 8M».

En una carta publicada el lunes en redes sociales, Monedero se defiendió alegando que esta catarata de denuncias forman parte de una campaña política en su contra. Según su relato, lleva doce años sufriendo «denuncias falsas» por «rumores» orquestados para hacerle daño y que no le parece «justo» verse salpicado por acusaciones de presunto acoso sexual.