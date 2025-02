Podemos asegura que apartó a Monedero tras varios testimonios de violencia sexual

Juan Carlos Monedero ZIPI ARAGON | EFE

El exfundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, se ha visto señalado por dos denuncias internas que hacen referencia a presuntos abusos sexuales durante su etapa en el partido morado. El diario Abc publicaba primero el extracto de un audio del periodista Sergio Gregori, excolaborador de Canal Red, medio puesto en marcha por Pablo Iglesias. Lo envió por WhatsApp a la militante feminista Raquel Ogando, excolaboradora de Podemos, y en el narra, en referencia a una amiga, «cosas muy fuertes de Juan Carlos (Monedero), de baboseo, cosas que tal como me las contó suenan a agresión sexual, que es grave».

Un relato que se une a unos tuits de la exeurodiputada de Podemos Lola Sánchez Caldentey en los que denunció un caso de acoso por parte del propio Monedero, que supuestamente le habría llegado a «empotrar con la pared» para después invitarla a su casa. Tras publicarse esta información y en una entrevista televisiva el miércoles, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra le quitó importancia asegurando que estos mensajes «se valoran absolutamente solos». Eso sí, ha dicho ser «consciente» de que este asunto es «enormemente delicado» y que España tiene un problema grave con la violencia sexual hacia las mujeres, como ya ocurrió con la futbolista Jenni Hermoso o la actriz Elisa Mouiláa.

Este jueves, otros dos medios, elDiario.es y El País señalaban que en septiembre del 2023, apenas dos meses después de las elecciones generales y en plenas negociaciones para la investidura del nuevo presidente, Podemos recibió denuncias de dos mujeres que alertaban de comportamientos que ellos mismos califican de «violencia sexual» por parte de Juan Carlos Monedero, quien hasta mayo había ocupado la dirección del Instituto República y Democracia, la fundación ligada al partido.

Según estos medios, fuentes de la dirección de Podemos confirmaron que «actuaron desde el primer minuto y apartaron a Juan Carlos Monedero de la actividad del partido en el momento en el se que tuvo conocimiento de testimonios de violencia sexual, en septiembre del 2023».

Monedero responde

El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha afirmado este jueves que lleva doce años sufriendo «denuncias falsas» por «rumores» orquestados para hacerle daño y que no le parece «justo» verse salpicado por acusaciones de presunto acoso sexual, cuando él es un defensor del la ley del «solo sí es sí» y tiene claro que cualquier relación se basa en el consentimiento.

También ha desgranado que ya no forma parte de la primera línea política, que no se puede decir que «algo suena a delito y soltarlo» a la opinión pública y que estas acusaciones persiguen debilitar a Podemos. Así lo ha destacado en un escrito publicado en su canal de Telegram y en las redes sociales dirigido al periodista Sergio Gregori y tras la información de Abc.

«Me hubiera gustado que me llamaras para preguntarme. Eres periodista (...)Todo es raro. Llevo doce años, desde que fundamos Podemos, sin un solo mes de mi vida sin querellas y juicios, todos archivados, todos basados en denuncias falsas, rumores, que alguien había contado a alguien, que he escuchado, que me han dicho todos orquestados para hacer daño. No te oculto que ya me cansé», ha enfatizado en esta misiva.

«Como por arte de magia la normalidad desapareció en mi vida y todo se enreda. Por eso, escucho tus declaraciones con gente de probada animadversión a Podemos, sin más pruebas y con frases gruesas, y no me parece muy justo», ha lamentado Monedero.

Luego, ha recriminado, en referencia a Gregori, que «no te puede sonar algo a delito y soltarlo, como han hecho otros anteriormente solo porque estaban llenos de ira». A su vez, ha aludido a la denuncia que en su día puso el extrabajador de Podemos José Manuel Calvente, que dio pie al caso Neurona y que también se basaba en que «había oído rumores». «Y todo se quedó en nada, pero nos robó tiempo de vida».

Posteriormente, Monedero ha reflexionado que «por fortuna los delitos están delimitados por la ley». «Titulares, informativos, tertulias, portadas. ¿Y al final? Nada de nada. Llevamos doce años con, incluso, una policía política poniéndonos la lupa, con teléfonos pinchados y cientos de periodistas investigando. Nunca han encontrado nada. Y qué casualidad que ahora que se han terminado todos los juicios infames, otra vez a la carga», ha agregado

Es más, Monedero relaciona estas informaciones con la circunstancia de que Podemos está «subiendo en las encuestas». «No sé si tendrá que ver, pero me temo que sí». Y ha alertado de que hay tipo de acusaciones que son «eficaces», porque «desaparece la presunción de inocencia y le corresponde al acusado probar que no es culpable». «Eso forma parte de una persecución, no de un comportamiento correcto», ha ahondado.

Posteriormente, ha desgranado que siempre se pueden hacer mejor las cosas en materia de feminismo, pero deja claro que ha defendido y cree en la ley solo sí es sí, que hace a todas las personas mejores y marca «muy claros los límites en nuestras relaciones: si no hay consentimiento, se terminó».

«Seguramente nos falta ser más sensibles y aprender a ponernos más en el lugar de la otra persona. La empatía relacional es una asignatura siempre pendiente. Intentar mejorarla cada día. Y es bueno que se hable con seriedad de consentimiento», ha señalado.

Sin embargo, ha desgranado que «cualquier relación no puede ponerse bajo sospecha ni cualquier comportamiento ser sospechoso de punible», pues «algo tan sensible no puede ser un arma para desacreditar a adversarios políticos porque tergiversa la realidad y confunde a la opinión pública».

Monedero es actualmente militante de base de Podemos, no tiene responsabilidades orgánicas desde el 2015, y que al último acto público de partido al que acudió fue en mayo del 2023, en la precampaña de las elecciones generales del 23 de julio.