El juez da diez días a Aldama para presentar los contratos y el pago de los pisos con «señoritas»

El juez del Supremo Leopoldo Puente requiere al empresario Víctor de Aldama que aporte «en un plazo de diez días la «relación de los pisos que asegura haber facilitado para encuentros en los que, según expresó, participaban don Ángel Víctor Torres y/o don Koldo García Izaguirre y don José Luis Ábalos en Madrid». Reclama también «fechas de los contratos y estancias y pago de los mismos». E igualmente, que «indique también si hubo algún pago a ‘las señoritas' a las que se refirió en su declaración y, en su caso, quién lo abonó».

Víctor de Aldama declaró en el Supremo que había un piso con «señoritas» en Madrid donde, según aseguró, se produjo un encuentro con el actual ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres; el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el exasesor del ministro, Koldo García.

Un piso en la calle Atocha

En su declaración, Aldama hizo referencia a un único encuentro en dicho piso, ubicado en la calle de Atocha, en el centro de Madrid. El empresario aseguró que él mismo gestionó la localización y el alquiler del inmueble a través de la plataforma Airbnb. Y que lo hizo a petición del «señor García», en referencia a Koldo García, asesor de Ábalos.

Al hacer referencia al piso con señoritas fue preguntado por si podía ser más explícito en su descripción de la reunión. «Hombre, no me gustaría, creo que está entendido», respondió Aldama». «Me gustaría dejarlo, creo que he sido muy explícito», detalló el empresario.

Tanto el exministro Ábalos, como el titular de Política Territorial Ángel Víctor Torres y el propio Koldo García han negado haber participado en dichas reuniones. A la última pregunta en torno a esta cuestión, respecto a si abonaba él el alquiler del piso o no, Aldama respondió que «sí»,

El empresario, habló además del piso en la Torre de Madrid en el que residía la pareja de Ábalos Jéssica Rodríguez y confirmó que el alquiler se pagaba a través de diferentes personas con una renta mensual de 2.700 euros.